  

Китай запретил штурвал вместо руля. Тоже как у электрокаров Tesla

18.02.26
CR-Cars-Inline-2021-Tesla-Model-S-Yoke-CR-Driving-9-21

John Powers/Consumer Reports

 

Министерство промышленности и информационных технологий Китай (MIIT) опубликовало проект нового обязательного национального стандарта GB 11557-202X, посвящённого защите водителей от травм, связанных с рулевым управлением автомобиля. Документ предусматривает заметные изменения, включая полное исключение технических положений, допускающих использование рулей в форме штурвала. Вступление стандарта в силу запланировано на 1 января 2027 года, что свидетельствует о сдержанном подходе китайского регулятора к экспериментам с нестандартными решениями в управлении транспортом.

 

Новые требования к безопасности рулевого управления

 

Действующий стандарт GB 11557-2011 применяется более десяти лет и, по оценке ведомства, уже не соответствует уровню современных технологий, появившихся вместе с быстрым ростом рынка электромобилей. Обновлённая версия документа усиливает требования безопасности и одновременно приводит их в соответствие с международными нормами. В частности, максимальное горизонтальное усилие при испытаниях с использованием «человеческого модуля» снижается до 11 110 Н в соответствии с регламентом UN R12. Также вводятся строгие ограничения на смещение рулевой колонки вверх и назад во время столкновения. Кроме того, отменяются прежние исключения, позволявшие некоторым моделям обходиться без обязательных ударных тестов: теперь такие испытания должны проходить все автомобили без исключений.

 

Проблемы для рулей в форме штурвала

 

Новые требования создают серьёзные сложности для рулей, выполненных в форме штурвала. Стандарт предусматривает проведение ударных испытаний в десяти конкретных точках на ободе рулевого колеса, включая участки с наименьшей прочностью и наименьшей поддержкой. У конструкций без верхнего сегмента такие точки физически отсутствуют, что делает соответствие новым нормам невозможным. Таким образом, производители, использующие подобные решения, будут вынуждены пересматривать конструкцию рулевого управления.

 

По данным автомобильного портала Autohome, около 46% травм водителей в ДТП связаны именно с рулевыми механизмами. Классическое круглое рулевое колесо обеспечивает более широкую зону поглощения энергии при ударе тела вперёд. Укороченные варианты позволяют корпусу водителя частично обойти обод во время вторичного столкновения, что повышает риск травм. Дополнительное внимание в документе уделено работе подушек безопасности: стандарт запрещает, чтобы при их раскрытии в сторону пассажиров направлялись твёрдые элементы конструкции. В рулевых системах нестандартной формы возможны сложные сценарии разрушения деталей, которые трудно предсказать даже при использовании высокоскоростной съёмки.

 

С учётом новых требований с 2027 года все новые модели автомобилей, проходящие процедуру типового одобрения, должны соответствовать обновлённым нормам. Для уже сертифицированных транспортных средств предусмотрен переходный период примерно в 13 месяцев, в течение которого производители смогут адаптировать конструкции под новые стандарты безопасности.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
885
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

17.02.26
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
views
31
comments 0
Logitech G G325

Logitech G выпустила новую игровую гарнитуру, предложившую хорошую эргономику, стабильное подключение и высокую автономность по вполне приемлемой цене. Расскажем о Logitech G G325 подробнее

17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
18.02.26 | 07.06
Китай запретил штурвал вместо руля. Тоже как у электрокаров Tesla   
CR-Cars-Inline-2021-Tesla-Model-S-Yoke-CR-Driving-9-21

Новые требования Китая создают серьёзные сложности для рулей, выполненных в форме штурвала. Стандарт предусматривает проведение ударных испытаний в десяти конкретных точках на ободе рулевого колеса

17.02.26 | 19.25
Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook   
meta facebook logos

Речь идет о запуске программы Facebook Content Monetization Program, которая объединяет несколько инструментов получения дохода в единую систему.

18.02.26 | 07.06
Китай запретил штурвал вместо руля. Тоже как у электрокаров Tesla
17.02.26 | 19.25
Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook
17.02.26 | 17.01
Thermaltake TGM-V49CDQ — огромный ультраширокоформатный монитор с соотношением сторон 32:9
17.02.26 | 13.22
Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro получила нативное приложение YouTube
17.02.26 | 10.40
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон с батареей на 8000 мАч и AMOLED-экраном 144 Гц
17.02.26 | 07.18
Основатель Signal подверг критике Telegram: «В нем нет ничего конфиденциального»
16.02.26 | 18.10
Как отключить ИИ в поиске Google: инструкция для веб версии, Android и iOS
16.02.26 | 14.07
Diablo II впервые за 25 лет получила новый игровой клас персонажа
16.02.26 | 11.13
Xiaomi Air Tag — новый Bluetooth-трекер за 18 евро
16.02.26 | 07.59
Заводы батарей в США переквалифицируются в аккумуляторы для ИИ-датацентров
15.02.26 | 17.20
В Google Translate нашли режим чат бота с искусственным интеллектом
15.02.26 | 10.07
Boston Dynamics показала как гуманоидный робот Atlas делает новые трюки
14.02.26 | 15.16
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины
14.02.26 | 07.56
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну
13.02.26 | 18.41
Разрешения для программ в Windows 11 будут запрашиваться как на смартфонах