Китай запретил штурвал вместо руля. Тоже как у электрокаров Tesla

Министерство промышленности и информационных технологий Китай (MIIT) опубликовало проект нового обязательного национального стандарта GB 11557-202X, посвящённого защите водителей от травм, связанных с рулевым управлением автомобиля. Документ предусматривает заметные изменения, включая полное исключение технических положений, допускающих использование рулей в форме штурвала. Вступление стандарта в силу запланировано на 1 января 2027 года, что свидетельствует о сдержанном подходе китайского регулятора к экспериментам с нестандартными решениями в управлении транспортом.

Новые требования к безопасности рулевого управления

Действующий стандарт GB 11557-2011 применяется более десяти лет и, по оценке ведомства, уже не соответствует уровню современных технологий, появившихся вместе с быстрым ростом рынка электромобилей. Обновлённая версия документа усиливает требования безопасности и одновременно приводит их в соответствие с международными нормами. В частности, максимальное горизонтальное усилие при испытаниях с использованием «человеческого модуля» снижается до 11 110 Н в соответствии с регламентом UN R12. Также вводятся строгие ограничения на смещение рулевой колонки вверх и назад во время столкновения. Кроме того, отменяются прежние исключения, позволявшие некоторым моделям обходиться без обязательных ударных тестов: теперь такие испытания должны проходить все автомобили без исключений.

Проблемы для рулей в форме штурвала

Новые требования создают серьёзные сложности для рулей, выполненных в форме штурвала. Стандарт предусматривает проведение ударных испытаний в десяти конкретных точках на ободе рулевого колеса, включая участки с наименьшей прочностью и наименьшей поддержкой. У конструкций без верхнего сегмента такие точки физически отсутствуют, что делает соответствие новым нормам невозможным. Таким образом, производители, использующие подобные решения, будут вынуждены пересматривать конструкцию рулевого управления.

По данным автомобильного портала Autohome, около 46% травм водителей в ДТП связаны именно с рулевыми механизмами. Классическое круглое рулевое колесо обеспечивает более широкую зону поглощения энергии при ударе тела вперёд. Укороченные варианты позволяют корпусу водителя частично обойти обод во время вторичного столкновения, что повышает риск травм. Дополнительное внимание в документе уделено работе подушек безопасности: стандарт запрещает, чтобы при их раскрытии в сторону пассажиров направлялись твёрдые элементы конструкции. В рулевых системах нестандартной формы возможны сложные сценарии разрушения деталей, которые трудно предсказать даже при использовании высокоскоростной съёмки.

С учётом новых требований с 2027 года все новые модели автомобилей, проходящие процедуру типового одобрения, должны соответствовать обновлённым нормам. Для уже сертифицированных транспортных средств предусмотрен переходный период примерно в 13 месяцев, в течение которого производители смогут адаптировать конструкции под новые стандарты безопасности.