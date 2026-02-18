Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla   

Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla18.02.26
Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю опублікувало проект нового обов’язкового національного стандарту GB 12557-2 з кермовим керуванням автомобіля. Документ передбачає помітні зміни, включаючи повне виключення технічних положень, що допускають використання керма у формі штурвала. Набуття чинності стандарту заплановано на 1 січня 2027 року, що свідчить про стриманий підхід китайського регулятора до експериментів з нестандартними рішеннями в управлінні транспортом.
Нові вимоги до безпеки кермового керування
Чинний стандарт GB 11557-2011 застосовується більше десяти років і, за оцінкою відомства, вже не відповідає рівню сучасних технологій, що з’явилися разом із швидким зростанням ринку електромобілів. Оновлена версія документа посилює вимоги безпеки та одночасно приводить їх у відповідність до міжнародних норм. Зокрема, максимальне горизонтальне зусилля при випробуваннях з використанням «людського модуля» знижується до 11110 Н відповідно до регламенту UN R12. Також вводяться суворі обмеження на зміщення кермової колонки вгору та назад під час зіткнення. Крім того, скасовуються колишні винятки, що дозволяли деяким моделям обходитися без обов’язкових ударних тестів: тепер такі випробування мають проходити всі автомобілі без винятків.
Проблеми для кермів у формі штурвалу
Нові вимоги створюють серйозні складнощі для кермів, виконаних у формі штурвала. Стандарт передбачає проведення ударних випробувань у десяти конкретних точках на обід рульового колеса, включаючи ділянки з найменшою міцністю та найменшою підтримкою. У конструкцій без верхнього сегмента такі точки фізично відсутні, що робить відповідність новим нормам неможливим. Таким чином, виробники, які використовують подібні рішення, будуть змушені переглядати конструкцію кермового керування.
За даними автомобільного порталу, близько 46% травм водіїв у ДТП пов’язані саме з кермовими механізмами. Класичне кругле кермо забезпечує більш широку зону поглинання енергії при ударі тіла вперед. Укорочені варіанти дозволяють корпусу водія частково обійти обід під час вторинного зіткнення, що підвищує ризик травмування. Додаткова увага в документі приділена роботі подушок безпеки: стандарт забороняє, щоб при їх розкритті у бік пасажирів прямували тверді елементи конструкції. У кермових системах нестандартної форми можливі складні сценарії руйнування деталей, які важко передбачити навіть під час використання високошвидкісної зйомки.
З урахуванням нових вимог з 2027 року всі нові моделі автомобілів, що проходять процедуру типового схвалення, мають відповідати оновленим нормам. Для вже сертифікованих транспортних засобів передбачено перехідний період приблизно 13 місяців, протягом якого виробники зможуть адаптувати конструкції під нові стандарти безпеки.
