   

Китай обязал производителей ставить дисплеи на павербанки

12.12.25

Ugreen Uno powerbank

 

Китайские власти планируют обязать выпускать устройства с жидкокристаллическими дисплеями, а также создадут мобильные приложения для удаленного контроля состояния аккумуляторов. Новые требования, разработанные министерством промышленности и информационных технологий КНР, станут ответом на рост числа инцидентов, связанных с возгоранием или взрывами портативных батарей, в том числе на бортах самолетов. В прошлом году таких случаев стало так много, что пассажирам запретили брать с собой зарядные устройства без маркировки China Compulsory Certification (CCC).

 

Проект эталона предполагает, что каждый павербанк обязан иметь встроенный ЖК-экран для отображения уровня заряда либо сопровождается приложением, которое дозволяет следить за характеристиками в настоящем времени. После вступления в силу они фактически заменят сертификат CCC. По предварительным оценкам, это может произойти к июню 2026 года.

 

Помимо требований к дисплеям и программному обеспечению, устройства будут проходить более жесткие проверки безопасности. К ним относятся тесты на прокалывание, долговечность и термостойкость: теперь аккумуляторы должны выдерживать температуру 135 градусов в течение часа вместо прежних 130 градусов в течение получаса. Введены и новые нормы для защиты от перезарядки устройства должны корректно переносить скачки напряжения до 1,4 от стандартного значения.

 

В отрасли уже отметили, что набор требований выглядит достаточно строгим. Эксперты предполагают, что это приведет к закрытию значительной части мелких производителей, которые не располагают оборудованием и технологиями для выпуска продукции по обновлённым правилам.

 

Ранее сообщалось, что компания Anker летом отозвала более миллиона павербанков из-за риска возгорания. Это касалось моделей PowerCore 10000 (A1263) в четырех цветах, произведенных с января 2016 по октябрь 2019 года.


12.12.25 | 07.28
11.12.25 | 19.13
Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами  
Fairphone Fairbuds XL

Нидерландская Fairphone представила второе поколение полноразмерных беспроводных наушников Fairbuds XL с фишкой долговечности и удобстве использования

