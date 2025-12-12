Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки

Китайська влада планує зобов’язати випускати пристрої з рідкокристалічними дисплеями, а також створить мобільні додатки для віддаленого контролю стану акумуляторів. Нові вимоги, розроблені міністерством промисловості та інформаційних технологій КНР, стануть відповіддю на зростання кількості інцидентів, пов’язаних із загорянням чи вибухами портативних батарей, у тому числі на бортах літаків. Минулого року таких випадків стало так багато, що пасажирам заборонили брати зарядні пристрої без маркування China Compulsory Certification (CCC).

Проект зразка передбачає, кожен павербанк повинен мати вбудований РК-екран для відображення рівня заряду чи супроводжується додатком, що дозволяє ознайомитися з показниками у час. Після набуття чинності вони фактично замінять сертифікат CCC. За попередніми оцінками, це може статися до червня 2026 року.

Крім вимог до дисплеїв та програмного забезпечення, пристрої будуть проходити жорсткіші перевірки безпеки. До них відносяться тести на проколювання, довговічність та термостійкість: тепер акумулятори повинні витримувати температуру 135 градусів протягом години замість колишніх 130 градусів протягом півгодини. Введені нові норми для захисту від перезарядки пристрою повинні коректно переносити стрибки напруги до 1,4 від стандартного значення.

У галузі вже зазначили, що набір вимог має досить суворий вигляд. Експерти припускають, що це призведе до закриття значної частини дрібних виробників, які не мають у своєму розпорядженні обладнання та технологій для випуску продукції за оновленими правилами.

Раніше повідомлялося, що компанія Anker влітку відкликала понад мільйон павербанків через ризик займання. Це стосувалося моделей PowerCore 10000 (A1263) у чотирьох кольорах, виготовлених з січня 2016 по жовтень 2019 року.