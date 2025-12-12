   

Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки

12.12.25

Ugreen Uno powerbank

 

Китайська влада планує зобов’язати випускати пристрої з рідкокристалічними дисплеями, а також створить мобільні додатки для віддаленого контролю стану акумуляторів. Нові вимоги, розроблені міністерством промисловості та інформаційних технологій КНР, стануть відповіддю на зростання кількості інцидентів, пов’язаних із загорянням чи вибухами портативних батарей, у тому числі на бортах літаків. Минулого року таких випадків стало так багато, що пасажирам заборонили брати зарядні пристрої без маркування China Compulsory Certification (CCC).

 

Проект зразка передбачає, кожен павербанк повинен мати вбудований РК-екран для відображення рівня заряду чи супроводжується додатком, що дозволяє ознайомитися з показниками у час. Після набуття чинності вони фактично замінять сертифікат CCC. За попередніми оцінками, це може статися до червня 2026 року.

 

Крім вимог до дисплеїв та програмного забезпечення, пристрої будуть проходити жорсткіші перевірки безпеки. До них відносяться тести на проколювання, довговічність та термостійкість: тепер акумулятори повинні витримувати температуру 135 градусів протягом години замість колишніх 130 градусів протягом півгодини. Введені нові норми для захисту від перезарядки пристрою повинні коректно переносити стрибки напруги до 1,4 від стандартного значення.

 

У галузі вже зазначили, що набір вимог має досить суворий вигляд. Експерти припускають, що це призведе до закриття значної частини дрібних виробників, які не мають у своєму розпорядженні обладнання та технологій для випуску продукції за оновленими правилами.

 

Раніше повідомлялося, що компанія Anker влітку відкликала понад мільйон павербанків через ризик займання. Це стосувалося моделей PowerCore 10000 (A1263) у чотирьох кольорах, виготовлених з січня 2016 по жовтень 2019 року.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
132
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

10.12.25
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
views
4
comments 0
Logitech G29 Driving Force Racing Wheel

Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.

10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025

НовиниNews
12.12.25 | 07.28
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки    
Ugreen Uno powerbank

Китайська влада планує зобов’язати випускати пристрої з рідкокристалічними дисплеями, а також створить мобільні додатки для віддаленого контролю стану

11.12.25 | 19.13
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами  
Fairphone Fairbuds XL

Нідерландська Fairphone представила друге покоління повнорозмірних бездротових навушників Fairbuds XL з фішкою довговічності та зручності використання

12.12.25 | 07.28
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки
11.12.25 | 19.13
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами
11.12.25 | 16.30
Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb
11.12.25 | 13.21
Gigabyte випустила материнську плату у скандинавському стилі – зі вставками дерева та екошкіри
11.12.25 | 10.16
У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку
11.12.25 | 06.50
lifecell відключає 3G у Чернівецькій області щоб звільнити частоти для 4G
10.12.25 | 19.16
Дослідження: люди почали копіювати фрази чат ботів з ШІ
10.12.25 | 17.01
Операційній системі Windows виповнилося 40 років
10.12.25 | 13.20
Keychron K2 HE – лімітована версія клавіатури у дерев’яному корпусі
10.12.25 | 10.07
Карти пам’яті microSD можуть повернутися до смартфонів через подорожчання пам’яті DRAM
10.12.25 | 06.55
Monobank запустив monoбазар – конкурента OLX?
10.12.25 | 03.00
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
09.12.25 | 18.49
Toyota GR GT та GR GT3 отримають двигуни V8 та більше 640 к.с.
09.12.25 | 16.16
Захищений смартфон Doogee V Max LR оснащений акумулятором 20 500 мАг
09.12.25 | 13.09
Amazon анонсувала нові електронні книги Kindle Scribe та перший кольоровий Kindle Scribe Colorsoft