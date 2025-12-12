Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки    

Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки12.12.25
Китайська влада планує зобов’язати випускати пристрої з рідкокристалічними дисплеями, а також створить мобільні додатки для віддаленого контролю стану акумуляторів. Нові вимоги, розроблені міністерством промисловості та інформаційних технологій КНР, стануть відповіддю на зростання кількості інцидентів, пов’язаних із загорянням чи вибухами портативних батарей, у тому числі на бортах літаків. Минулого року таких випадків стало так багато, що пасажирам заборонили брати зарядні пристрої без маркування China Compulsory Certification (CCC).
Проект зразка передбачає, кожен павербанк повинен мати вбудований РК-екран для відображення рівня заряду чи супроводжується додатком, що дозволяє ознайомитися з показниками у час. Після набуття чинності вони фактично замінять сертифікат CCC. За попередніми оцінками, це може статися до червня 2026 року.
Крім вимог до дисплеїв та програмного забезпечення, пристрої будуть проходити жорсткіші перевірки безпеки. До них відносяться тести на проколювання, довговічність та термостійкість: тепер акумулятори повинні витримувати температуру 135 градусів протягом години замість колишніх 130 градусів протягом півгодини. Введені нові норми для захисту від перезарядки пристрою повинні коректно переносити стрибки напруги до 1,4 від стандартного значення.
У галузі вже зазначили, що набір вимог має досить суворий вигляд. Експерти припускають, що це призведе до закриття значної частини дрібних виробників, які не мають у своєму розпорядженні обладнання та технологій для випуску продукції за оновленими правилами.
Раніше повідомлялося, що компанія Anker влітку відкликала понад мільйон павербанків через ризик займання. Це стосувалося моделей PowerCore 10000 (A1263) у чотирьох кольорах, виготовлених з січня 2016 по жовтень 2019 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки акумулятор дисплей закон Китай
Китайська влада планує зобов’язати випускати пристрої з рідкокристалічними дисплеями, а також створить мобільні додатки для віддаленого контролю стану
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами акумулятор навушники
Нідерландська Fairphone представила друге покоління повнорозмірних бездротових навушників Fairbuds XL з фішкою довговічності та зручності використання
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами
Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb
Gigabyte випустила материнську плату у скандинавському стилі – зі вставками дерева та екошкіри
У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку
Дослідження: люди почали копіювати фрази чат ботів з ШІ
Операційній системі Windows виповнилося 40 років
Keychron K2 HE – лімітована версія клавіатури у дерев’яному корпусі
Monobank запустив monoбазар – конкурента OLX?
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
Toyota GR GT та GR GT3 отримають двигуни V8 та більше 640 к.с.
Захищений смартфон Doogee V Max LR оснащений акумулятором 20 500 мАг