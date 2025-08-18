Киевстар вышла на биржу Nasdaq18.08.25
С 15 августа 2025 года акции Kyivstar Group Ltd. — материнской компании украинского телеком-оператора «Київстар» — торгуются на одной из крупнейших фондовых бирж США, Nasdaq. Тикер выбран лаконичный и символичный — KYIV. Это первый случай, когда на Nasdaq представлена компания, ведущая бизнес исключительно в Украине.
Листинг даёт инвесторам со всего мира возможность напрямую вкладывать средства в украинскую экономику. Nasdaq известна как площадка для технологических гигантов — здесь торгуются акции Apple, Microsoft, Tesla, Amazon и других крупнейших IT-компаний. Теперь в этом списке есть и «Київстар».
Крупнейшим акционером Kyivstar Group осталась международная телеком-группа VEON, владеющая 89,6% капитала и поддержавшая выход компании на биржу.
29 августа 2025 года руководство Киевстара примет участие в Opening Bell Ceremony — традиционном торжественном открытии торгов на Nasdaq в Нью-Йорке.
Президент «Київстар» Александр Комаров отметил, что выход на публичные торги — это сигнал для инвесторов о том, что в Украине работают стабильные, технологичные и эффективно управляемые компании. Он выразил благодарность инвесторам за доверие, VEON — за поддержку, команде — за работу, а клиентам — за лояльность.
«Київстар» обслуживает почти 23 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн пользователей фиксированного интернета. Компания владеет медицинской платформой Helsi (29 млн зарегистрированных пользователей), сервисом видео и ТВ «Київстар ТБ», а также сервисом такси Uklon — именно в период подготовки к покупке Uklon начались разговоры о выходе на Nasdaq.
Кроме того, «Київстар» предоставляет корпоративным клиентам решения в сфере облачных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Подразделение Kyivstar.Tech развивает разработку ПО в Украине и сотрудничает со Starlink.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой Ajax камера события в Украине
Ajax Systems анонсировала новую линейку камер видеонаблюдения с гибридной подсветкой, обеспечивающей цветное изображение даже при слабом освещении
Киевстар вышла на биржу Nasdaq бизнес Киевстар события в Украине
Листинг Киевстара даёт инвесторам со всего мира возможность напрямую вкладывать средства в украинскую экономику
Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой
Киевстар вышла на биржу Nasdaq
Компания Kodak может исчезнуть из-за долгов. Ей 133 года
В Украине разработали дрон-перехватчик оснащенный дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК — киберспортивные геймпады за $120 и $200
Звонки в Telegram и WhatsApp заблокировали на россии
Умные часы Pebble Time 2 уже доступны для предзаказа за $225
Купить смартфон Oppo Reno14 В Украине можно будет за 25 000 грн. В подарок Oppo Watch X
Телевизоры Sony начали массово получать обновление Андроид
Waze на смартфонах с Android 9 и ниже больше не будет работать
В GTA V добавили поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation