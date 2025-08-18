Киевстар вышла на биржу Nasdaq

С 15 августа 2025 года акции Kyivstar Group Ltd. — материнской компании украинского телеком-оператора «Київстар» — торгуются на одной из крупнейших фондовых бирж США, Nasdaq. Тикер выбран лаконичный и символичный — KYIV. Это первый случай, когда на Nasdaq представлена компания, ведущая бизнес исключительно в Украине.

Листинг даёт инвесторам со всего мира возможность напрямую вкладывать средства в украинскую экономику. Nasdaq известна как площадка для технологических гигантов — здесь торгуются акции Apple, Microsoft, Tesla, Amazon и других крупнейших IT-компаний. Теперь в этом списке есть и «Київстар».

Крупнейшим акционером Kyivstar Group осталась международная телеком-группа VEON, владеющая 89,6% капитала и поддержавшая выход компании на биржу.

29 августа 2025 года руководство Киевстара примет участие в Opening Bell Ceremony — традиционном торжественном открытии торгов на Nasdaq в Нью-Йорке.

Президент «Київстар» Александр Комаров отметил, что выход на публичные торги — это сигнал для инвесторов о том, что в Украине работают стабильные, технологичные и эффективно управляемые компании. Он выразил благодарность инвесторам за доверие, VEON — за поддержку, команде — за работу, а клиентам — за лояльность.

«Київстар» обслуживает почти 23 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн пользователей фиксированного интернета. Компания владеет медицинской платформой Helsi (29 млн зарегистрированных пользователей), сервисом видео и ТВ «Київстар ТБ», а также сервисом такси Uklon — именно в период подготовки к покупке Uklon начались разговоры о выходе на Nasdaq.

Кроме того, «Київстар» предоставляет корпоративным клиентам решения в сфере облачных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Подразделение Kyivstar.Tech развивает разработку ПО в Украине и сотрудничает со Starlink.