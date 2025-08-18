Київстар вийшла на біржу Nasdaq

З 15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. — материнської компанії українського телеком-оператора «Київстар» — торгуються однією з найбільших фондових бірж США, Nasdaq. Тикер вибраний лаконічний і символічний – KYIV. Це перший випадок, коли на Nasdaq представлено компанію, яка веде бізнес виключно в Україні.

Лістинг дає інвесторам з усього світу можливість прямо вкладати кошти в українську економіку. Nasdaq відома як майданчик для технологічних гігантів – тут торгуються акції Apple, Microsoft, Tesla, Amazon та інших найбільших IT-компаній. Тепер у цьому списку є й «Київстар».

Найбільшим акціонером Kyivstar Group залишилася міжнародна телеком-група VEON, яка володіє 89,6% капіталу і підтримала вихід компанії на біржу.

29 серпня 2025 року керівництво Київстару візьме участь у Opening Bell Ceremony – традиційному урочистому відкритті торгів на Nasdaq у Нью-Йорку.

Президент «Київстар» Олександр Комаров зазначив, що вихід на прилюдні торги — це сигнал для інвесторів про те, що в Україні працюють стабільні, технологічні та ефективно керовані компанії. Він висловив подяку інвесторам за довіру, VEON – за підтримку, команді – за роботу, а клієнтам – за лояльність.

«Київстар» обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Компанія володіє медичною платформою Helsi (29 млн зареєстрованих користувачів), сервісом відео та ТБ «Київстар ТБ», а також сервісом таксі Uklon — саме під час підготовки до покупки Uklon почалися розмови про вихід на Nasdaq.

Крім того, «Київстар» надає корпоративним клієнтам рішення у сфері хмарних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту. Підрозділ Kyivstar.Tech розвиває розробку програмного забезпечення в Україні та співпрацює зі Starlink.