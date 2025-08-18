Київстар вийшла на біржу Nasdaq18.08.25
З 15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. — материнської компанії українського телеком-оператора «Київстар» — торгуються однією з найбільших фондових бірж США, Nasdaq. Тикер вибраний лаконічний і символічний – KYIV. Це перший випадок, коли на Nasdaq представлено компанію, яка веде бізнес виключно в Україні.
Лістинг дає інвесторам з усього світу можливість прямо вкладати кошти в українську економіку. Nasdaq відома як майданчик для технологічних гігантів – тут торгуються акції Apple, Microsoft, Tesla, Amazon та інших найбільших IT-компаній. Тепер у цьому списку є й «Київстар».
Найбільшим акціонером Kyivstar Group залишилася міжнародна телеком-група VEON, яка володіє 89,6% капіталу і підтримала вихід компанії на біржу.
29 серпня 2025 року керівництво Київстару візьме участь у Opening Bell Ceremony – традиційному урочистому відкритті торгів на Nasdaq у Нью-Йорку.
Президент «Київстар» Олександр Комаров зазначив, що вихід на прилюдні торги — це сигнал для інвесторів про те, що в Україні працюють стабільні, технологічні та ефективно керовані компанії. Він висловив подяку інвесторам за довіру, VEON – за підтримку, команді – за роботу, а клієнтам – за лояльність.
«Київстар» обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Компанія володіє медичною платформою Helsi (29 млн зареєстрованих користувачів), сервісом відео та ТБ «Київстар ТБ», а також сервісом таксі Uklon — саме під час підготовки до покупки Uklon почалися розмови про вихід на Nasdaq.
Крім того, «Київстар» надає корпоративним клієнтам рішення у сфері хмарних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту. Підрозділ Kyivstar.Tech розвиває розробку програмного забезпечення в Україні та співпрацює зі Starlink.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Ajax випустила камери спостереження з денним підсвічуванням Ajax камера події в Україні
Ajax Systems анонсувала нову лінійку камер відеоспостереження з гібридним підсвічуванням, що забезпечує кольорове зображення навіть при слабкому освітленні
Київстар вийшла на біржу Nasdaq бізнес Київстар події в Україні
Лістинг Київстару дає інвесторам з усього світу можливість безпосередньо вкладати кошти в українську економіку
Ajax випустила камери спостереження з денним підсвічуванням
Київстар вийшла на біржу Nasdaq
Компанія Kodak якій вже 133 роки може зникнути через борги
В Україні розробили дрон-перехоплювач оснащений дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК – кіберспортивні геймпади за $120 та $200
Дзвінки в Telegram та WhatsApp заблокували на росії
Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X
Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд
Waze не працюватиме на смартфонах з Android 9 і нижче більше
У GTA V додали підтримку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation