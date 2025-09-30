Киевстар уже тестирует передачу сообщений по спутниковой связи30.09.25
Украинский мобильный оператор «Киевстар» запускает тестирование технологии Direct to Cell для своих абонентов. На первом этапе речь идёт только о SMS: зарегистрироваться сможет любой желающий, а тестирование продлится с октября по ноябрь 2025 года.
Полноценный запуск Direct to Cell намечен на четвёртый квартал 2025-го. После SMS оператор планирует добавить поддержку мобильного интернета и голосовой связи через VoLTE.
Во время тестового периода услуга будет предоставляться бесплатно, но пока доступна лишь на смартфонах с Android — «Киевстар» ещё ожидает подтверждения совместимости от Apple. Важно, что Direct to Cell работает только на открытых пространствах.
Технология разработана компанией Starlink и позволяет смартфону напрямую подключаться к спутникам, которые действуют как базовые станции мобильной связи на орбите. Это обеспечивает доступ к сети даже там, где отсутствует сигнал наземных вышек.
Ранее в Житомирской области прошло первое испытание технологии Starlink Direct to Cell с участием министра цифровой трансформации Михаила Федорова и CEO «Киевстар» Александра Комарова. Во время теста они обменялись сообщениями прямо со смартфонов, без антенн и специальных терминалов.
Украина стала первой страной в Европе и одной из первых в мире, где запускают эту систему. Она позволяет отправлять сообщения даже там, где нет покрытия мобильной сети — в горах, при отключениях электроэнергии или в чрезвычайных ситуациях. Для работы нужен лишь смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта «Киевстар».
Сейчас сервис проходит бета-тестирование. Полноценный запуск для всех абонентов запланирован на осень 2025 года. Инженеры компании продолжат полевые испытания по всей стране, проверяя передачу сообщений и мобильных данных в реальных условиях. Параллельно ведутся переговоры с производителями смартфонов об обновлениях ПО, а в дальнейшем планируется поддержка мессенджеров вроде Viber, WhatsApp и Telegram.
