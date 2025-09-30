Київстар вже тестує передачу повідомлень із супутникового зв’язку30.09.25
Український мобільний оператор Київстар запускає тестування технології Direct to Cell для своїх абонентів. На першому етапі йдеться лише про SMS: зареєструватися зможе будь-хто, а тестування триватиме з жовтня по листопад 2025 року.
Повноцінний запуск Direct to Cell намічено на четвертий квартал 2025-го. Після SMS оператор планує додати підтримку мобільного інтернету та голосового зв’язку через VoLTE.
Під час тестового періоду послуга надаватиметься безкоштовно, але поки що доступна лише на смартфонах з Android — «Київстар» ще чекає на підтвердження сумісності від Apple. Важливо, що Direct to Cell працює лише на відкритих просторах.
Технологія розроблена компанією Starlink та дозволяє смартфону безпосередньо підключатися до супутників, які діють як базові станції мобільного зв’язку на орбіті. Це забезпечує доступ до мережі навіть там, де немає сигналу наземних вишок.
Раніше в Житомирській області пройшло перше випробування технології Starlink Direct to Cell за участю міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та CEO «Київстар» Олександра Комарова. Під час тесту вони обмінялися повідомленнями прямо зі смартфонів, без антен та спеціальних терміналів.
Україна стала першою країною в Європі та однією з перших у світі, де запускають цю систему. Вона дозволяє відправляти повідомлення навіть там, де немає покриття мобільної мережі — у горах, при відключеннях електроенергії чи надзвичайних ситуаціях. Для роботи потрібен лише смартфон із підтримкою 4G та SIM-карта «Київстар».
Нині сервіс проходить бета-тестування. Повноцінний запуск всіх абонентів запланований на осінь 2025 року. Інженери компанії продовжать польові випробування по всій країні, перевіряючи передачу повідомлень та мобільних даних у реальних умовах. Паралельно ведуться переговори з виробниками смартфонів про оновлення програмного забезпечення, а надалі планується підтримка месенджерів на кшталт Viber, WhatsApp та Telegram.
