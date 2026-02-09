 

Киевстар повышает цены в 7 тарифах с 1 марта на 50-90 грн

09.02.26

kyivstar logo

 

«Киевстар» запланировал новую волну повышения цен: с 1 марта вырастет стоимость сразу семи тарифов, однако «взамен» оператор предлагает дополнительные гигабайты в роуминге.

 

В каких тарифах Киевстара вырастят цены?

 

Согласно информации украинского телеком-сообщества MZU — «Мобильная связь Украины», с 1 марта изменения стоимости ожидают семь архивных тарифных планов «Киевстар».

 

  • Смачный
  • Киевстар Комфорт 2018
  • LOVE UA Базовый
  • LOVE UA Свобода/Свобода 2022
  • Безлим Соцсети
  • Без меж lite
  • ТВОЙ Любимый

 

Цена вырастет примерно на 50–90 грн, однако будет увеличено количество гигабайтов в роуминге в рамках услуги Roam Like At Home. Публичного пресс-релиза об изменениях тарифов от «Киевстар» не было, но все абоненты должны получить детали в SMS-сообщениях, начиная со следующей недели.

 

Ранее «Киевстар» представил новую линейку тарифов мобильной связи (только пакеты «Все вместе» и минимальная цена в ₴370), пересмотрел тарифы домашнего интернета, а также обновил условия срока действия номера: всё тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера.

 

Напомним, что собственные изменения в ценах ранее ввёл Vodafone для тарифов Flexx GO и Flexx TOP (+50–100 грн), тогда как lifecell ввёл лимиты на входящие звонки при неоплате тарифа.


09.02.26 | 10.01
08.02.26 | 17.08
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками    
tesla model 3

Китай вводит новый стандарт безопасности для автомобилей, запрещающий скрытые дверные ручки. Стандарт вступит в силу 1 января 2027 года

