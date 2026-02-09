Киевстар повышает цены в 7 тарифах с 1 марта на 50-90 грн  

Киевстар повышает цены в 7 тарифах с 1 марта на 50-90 грн09.02.26
«Киевстар» запланировал новую волну повышения цен: с 1 марта вырастет стоимость сразу семи тарифов, однако «взамен» оператор предлагает дополнительные гигабайты в роуминге.
В каких тарифах Киевстара вырастят цены?
Согласно информации украинского телеком-сообщества MZU — «Мобильная связь Украины», с 1 марта изменения стоимости ожидают семь архивных тарифных планов «Киевстар».
- Смачный
- Киевстар Комфорт 2018
- LOVE UA Базовый
- LOVE UA Свобода/Свобода 2022
- Безлим Соцсети
- Без меж lite
- ТВОЙ Любимый
Цена вырастет примерно на 50–90 грн, однако будет увеличено количество гигабайтов в роуминге в рамках услуги Roam Like At Home. Публичного пресс-релиза об изменениях тарифов от «Киевстар» не было, но все абоненты должны получить детали в SMS-сообщениях, начиная со следующей недели.
Ранее «Киевстар» представил новую линейку тарифов мобильной связи (только пакеты «Все вместе» и минимальная цена в ₴370), пересмотрел тарифы домашнего интернета, а также обновил условия срока действия номера: всё тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера.
Напомним, что собственные изменения в ценах ранее ввёл Vodafone для тарифов Flexx GO и Flexx TOP (+50–100 грн), тогда как lifecell ввёл лимиты на входящие звонки при неоплате тарифа.
