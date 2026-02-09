 

Київстар підвищує ціни у 7 тарифах з 1 березня на 50-90 грн

09.02.26

«Київстар» запланував нову хвилю підвищення цін: з 1 березня зросте вартість одразу семи тарифів, проте «натомість» оператор пропонує додаткові гігабайти у роумінгу.

 

У яких тарифах Київстару зростуть ціни?

 

Згідно з інформацією української телеком-спільноти MZU — «Мобільний зв’язок України», з 1 березня зміни вартості очікують на сім архівних тарифних планів «Київстар».

 

  • Смачний
  • Київстар Комфорт 2018
  • LOVE UA Базовий
  • LOVE UA Свобода/Свобода 2022
  • Безлім Соцмережі
  • Без меж lite
  • ТВІЙ Улюблений

 

Ціна зросте приблизно на 50–90 грн., проте буде збільшено кількість гігабайтів у роумінгу в рамках послуги Roam Like At Home. Публичного прес-релізу про зміни тарифів від «Київстар» не було, але всі абоненти мають отримати деталі у SMS-повідомленнях, починаючи з наступного тижня.

 

Раніше «Київстар» представив нову лінійку тарифів мобільного зв’язку (тільки пакети «Всі разом» та мінімальна ціна у ₴370), переглянув тарифи домашнього інтернету, а також оновив умови терміну дії номера: той самий рік, але останні 90 днів — дзвінки лише на сервісні номери.

 

Нагадаємо, що власні зміни у цінах раніше запровадив Vodafone для тарифів Flexx GO та Flexx TOP (+50–100 грн), тоді як lifecell ввів ліміти на вхідні дзвінки при несплаті тарифу.


