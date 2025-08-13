Киевстар хочет привлечь $200 млн при выходе на биржу Nasdaq

Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» планирует привлечь от $50 до $200 млн в ходе листинга на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке в этом году.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, материнская компания оператора — VEON — уже обеспечила $52 млн в рамках соглашений с институциональными инвесторами. Это минимальная сумма, которую планируют привлечь.

Листинг ожидается до конца III квартала 2025 года. При этом VEON сохранит за собой не менее 80% акций телеком-бизнеса. Максимальный объём привлечённых средств может достичь $200 млн в зависимости от выкупа акций.

По словам источников агентства, VEON рассчитывает, что размещение «Киевстара» подогреет интерес инвесторов к украинским активам на фоне подготовки к послевоенному восстановлению страны.

Гендиректор VEON Каан Терзиоглу отметил, что листинг получил «чрезвычайно сильную поддержку» со стороны властей США, Украины и ЕС. Он назвал его «народным IPO» и выразил надежду, что инвесторы по всему миру поддержат Украину.

Агентство также напоминает, что «Киевстар» оценивается в $2,21 млрд и является крупнейшим оператором мобильной связи в Украине — с 24 млн абонентов. Несмотря на кибератаки и перебои с электроэнергией во время войны, выручка и ключевые показатели прибыли компании заметно выросли после полномасштабного вторжения РФ.

Аналитики Edison Group Ник Пэйтон и Дэн Ридсдейл считают, что предстоящее размещение строится вокруг темы восстановления Украины и роли цифровой инфраструктуры в этом процессе. Однако, по их словам, оно не застраховано от рисков: несмотря на уход VEON с российского рынка, опасения по поводу связей с бывшими акционерами и зависимость от нестабильных юрисдикций могут ограничить потенциал роста.

В случае успеха «Киевстар» станет первой украинской компанией на американской бирже.