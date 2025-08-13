Киевстар хочет привлечь $200 млн при выходе на биржу Nasdaq13.08.25
Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» планирует привлечь от $50 до $200 млн в ходе листинга на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке в этом году.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, материнская компания оператора — VEON — уже обеспечила $52 млн в рамках соглашений с институциональными инвесторами. Это минимальная сумма, которую планируют привлечь.
Листинг ожидается до конца III квартала 2025 года. При этом VEON сохранит за собой не менее 80% акций телеком-бизнеса. Максимальный объём привлечённых средств может достичь $200 млн в зависимости от выкупа акций.
По словам источников агентства, VEON рассчитывает, что размещение «Киевстара» подогреет интерес инвесторов к украинским активам на фоне подготовки к послевоенному восстановлению страны.
Гендиректор VEON Каан Терзиоглу отметил, что листинг получил «чрезвычайно сильную поддержку» со стороны властей США, Украины и ЕС. Он назвал его «народным IPO» и выразил надежду, что инвесторы по всему миру поддержат Украину.
Агентство также напоминает, что «Киевстар» оценивается в $2,21 млрд и является крупнейшим оператором мобильной связи в Украине — с 24 млн абонентов. Несмотря на кибератаки и перебои с электроэнергией во время войны, выручка и ключевые показатели прибыли компании заметно выросли после полномасштабного вторжения РФ.
Аналитики Edison Group Ник Пэйтон и Дэн Ридсдейл считают, что предстоящее размещение строится вокруг темы восстановления Украины и роли цифровой инфраструктуры в этом процессе. Однако, по их словам, оно не застраховано от рисков: несмотря на уход VEON с российского рынка, опасения по поводу связей с бывшими акционерами и зависимость от нестабильных юрисдикций могут ограничить потенциал роста.
В случае успеха «Киевстар» станет первой украинской компанией на американской бирже.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Киевстар хочет привлечь $200 млн при выходе на биржу Nasdaq бизнес Киевстар
Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» планирует привлечь от $50 до $200 млн в ходе листинга на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке в этом году.
XGIMI TITAN — новые проекторы для бизнеса и учебы проектор
Новая серия проекторов XGIMI TITAN ориентирована на школы, офисы, музеи, выставки и другие пространства, где необходим крупноформатный проекционный показ.
Киевстар хочет привлечь $200 млн при выходе на биржу Nasdaq
XGIMI TITAN — новые проекторы для бизнеса и учебы
Смарт-телевизоры Panasonic P-Series оснащены MiniLED 144 Гц и имеют Google TV с Dolby Atmos
Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro может распознавать 47 видов грязи
Samsung Messages начнут поддерживать спутниковую связь
DJI выпустила свой первый робот пылесос
Игровой монитор Redmi A24 (2026) с поддержкой 144 Гц стоит $65
UGREEN выпустила блок питания мощностью 500 Вт для одновременной зарядки шести устройств
Ethereum снова подбирается к рекордной стоимости
IDC: продажи планшетов выросли на 13,1% из-за повышения тарифов
WhatsApp получит чаты для пользователей без учётной записи
TP-Link BE3600 — портативный роутер с Wi-Fi 7 и встроенным VPN
LG выпустила 27-дюймовую OLED панель с частотой 540-720 Гц
ASUS V500 Mini Tower — универсальный и недорогой десктоп