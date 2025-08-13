Київстар хоче залучити $200 млн при виході на біржу Nasdaq

Найбільший український мобільний оператор «Київстар» планує залучити від $50 до $200 млн під час лістингу на фондовій біржі Nasdaq у Нью-Йорку цього року.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, материнська компанія оператора – VEON – вже забезпечила $52 млн у рамках угод з інституційними інвесторами. Це мінімальна сума, яку планують залучити.

Лістинг очікується до кінця ІІІ кварталу 2025 року. При цьому VEON збереже за собою щонайменше 80% акцій телеком-бізнесу. Максимальний обсяг залучених коштів може сягнути $200 млн залежно від викупу акцій.

За словами джерел агентства, VEON розраховує, що розміщення “Київстару” підігріє інтерес інвесторів до українських активів на тлі підготовки до повоєнного відновлення країни.

Гендиректор VEON Каан Терзіоглу зазначив, що лістинг отримав «надзвичайно сильну підтримку» з боку влади США, України та ЄС. Він назвав його «народним IPO» та висловив сподівання, що інвестори по всьому світу підтримають Україну.

Агентство також нагадує, що «Київстар» оцінюється в $2,21 млрд. і є найбільшим оператором мобільного зв’язку в Україні — з 24 млн. абонентів. Незважаючи на кібератаки та перебої з електроенергією під час війни, виручка та ключові показники прибутку компанії помітно зросли після повномасштабного вторгнення РФ.

Аналітики Edison Group Нік Пейтон та Ден Рідсдейл вважають, що майбутнє розміщення будується навколо теми відновлення України та ролі цифрової інфраструктури у цьому процесі. Однак, за їхніми словами, воно не застраховане від ризиків: незважаючи на відхід VEON з російського ринку, побоювання щодо зв’язків з колишніми акціонерами та залежність від нестабільних юрисдикцій можуть обмежити потенціал зростання.

У разі успіху “Київстар” стане першою українською компанією на американській біржі.