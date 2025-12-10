Keychron K2 HE — лимитированная версия клавиатуры в деревянном корпусе

Keychron K2 HE — лимитированная версия клавиатуры в деревянном корпусе10.12.25
Keychron представила лимитированную модификацию клавиатуры K2 HE под названием Wireless All-Wood Special Edition. В этом варианте производитель сделал ставку на нетипичный для рынка корпус из орехового дерева, дополненный боковыми алюминиевыми панелями, формирующими узнаваемый внешний вид и влияющими на звучание клавиш во время работы.
Модель выполнена в формате 75%. Внутри установлены магнитные переключатели Gateron Double-Rail с возможностью регулировки точки срабатывания и использования режима Rapid Trigger. Устройство поддерживает три варианта подключения: через USB Type-C или радиоканал 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц, а также через Bluetooth 5.1 с частотой 125 Гц.
Клавиатура получила RGB подсветку, которую можно настраивать через фирменный веб-конфигуратор Keychron. Поддержка NKRO обеспечивает корректное считывание всех нажатий, а совместимость с Windows и MacOS дополняется комплектными сменными колпачками для различных раскладок.
Лимитированная версия оценена в $200, что заметно превышает стоимость стандартной K2 HE. В компании это объясняют использованием натурального дерева и ограниченным тиражом.
