Keychron K2 HE — лимитированная версия клавиатуры в деревянном корпусе

Keychron представила лимитированную модификацию клавиатуры K2 HE под названием Wireless All-Wood Special Edition. В этом варианте производитель сделал ставку на нетипичный для рынка корпус из орехового дерева, дополненный боковыми алюминиевыми панелями, формирующими узнаваемый внешний вид и влияющими на звучание клавиш во время работы.

Модель выполнена в формате 75%. Внутри установлены магнитные переключатели Gateron Double-Rail с возможностью регулировки точки срабатывания и использования режима Rapid Trigger. Устройство поддерживает три варианта подключения: через USB Type-C или радиоканал 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц, а также через Bluetooth 5.1 с частотой 125 Гц.

Клавиатура получила RGB подсветку, которую можно настраивать через фирменный веб-конфигуратор Keychron. Поддержка NKRO обеспечивает корректное считывание всех нажатий, а совместимость с Windows и MacOS дополняется комплектными сменными колпачками для различных раскладок.

Лимитированная версия оценена в $200, что заметно превышает стоимость стандартной K2 HE. В компании это объясняют использованием натурального дерева и ограниченным тиражом.