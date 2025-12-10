Keychron K2 HE – лімітована версія клавіатури у дерев’яному корпусі

10.12.25

Keychron K2 HE

 

Keychron представила лімітовану модифікацію клавіатури K2 HE за назвою Wireless All-Wood Special Edition. У цьому варіанті виробник зробив ставку на нетиповий для ринку корпус з горіхового дерева, доповнений бічними алюмінієвими панелями, що формують відомий зовнішній вигляд і впливають на звучання клавіш під час роботи.

 

Модель виконана у форматі 75%. Усередині встановлені магнітні перемикачі Gateron Double-Rail з можливістю регулювання точки спрацьовування та використання режиму Rapid Trigger. Пристрій підтримує три варіанти підключення: через USB Type-C або радіоканал 2,4 ГГц із частотою опитування 1000 Гц, а також через Bluetooth 5.1 із частотою 125 Гц.

 

Keychron K2 HE

 

Клавіатура отримала RGB підсвічування, яке можна настроювати через фірмовий веб-конфігуратор Keychron. Підтримка NKRO забезпечує коректне зчитування всіх натискань, а сумісність із Windows та MacOS доповнюється комплектними змінними ковпачками для різних розкладок.

 

Лімітована версія оцінена в $200, що значно перевищує вартість стандартної K2 HE. У компанії це пояснюють використанням натурального дерева та обмеженим тиражем.


03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
128
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

10.12.25
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
views
2
comments 0
Logitech G29 Driving Force Racing Wheel

Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.

