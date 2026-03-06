Keychron K2 HE — клавиатура из бетона формата 75%06.03.26
Keychron выпустила ограниченную версию механической клавиатуры Keychron K2 HE в формате 75%. Модель получила название Concrete Edition и отличается материалом корпуса — вместо алюминия используется армированный бетон.
Формат 75% означает отсутствие цифрового блока при сохранении функционального ряда и стрелочного кластера. Это компактное решение для рабочего стола без потери основных клавиш.
Бетон вместо алюминия
По заявлению компании, бетонный корпус практически полностью гасит паразитные вибрации при печати. Это должно влиять на акустический профиль клавиатуры — звук нажатий становится более глухим и плотным.
Подобный эффект ценится среди энтузиастов механических клавиатур, которые стремятся добиться характерного низкого «thock» при наборе текста. В данном случае производитель делает ставку не на модификации демпфирующих прокладок, а на сам материал корпуса.
Магнитные переключатели и Rapid Trigger
Несмотря на нестандартный корпус, техническая часть соответствует актуальным требованиям.
Клавиатура оснащена магнитными переключателями Hall Effect с настраиваемой точкой срабатывания — от 0,1 до 4,0 мм для каждой клавиши отдельно. Это позволяет гибко регулировать чувствительность под разные сценарии — от игр до набора текста.
Реализована функция Rapid Trigger: клавиша деактивируется сразу после начала отпускания, без необходимости возвращения в фиксированную точку сброса. Такая особенность востребована в динамичных играх.
Также используется «южная» RGB-подсветка — светодиоды направлены в сторону пользователя. Это улучшает совместимость с кастомными кейкапами и обеспечивает более равномерное свечение.
Информация о тираже и цене Concrete Edition производителем уточняется отдельно.
