Keychron K2 HE – клавіатура з бетону формату 75%06.03.26
Keychron випустила обмежену версію механічної клавіатури Keychron K2 HE у форматі 75%. Модель отримала назву Concrete Edition і відрізняється матеріалом корпусу – замість алюмінію використовується армований бетон.
Формат 75% означає відсутність цифрового блоку при збереженні функціонального ряду та стрілочного кластера. Це компактне рішення для робочого столу без втрати основних кнопок.
Бетон замість алюмінію
За заявою компанії, бетонний корпус практично повністю гасить паразитні вібрації під час друку. Це має впливати на акустичний профіль клавіатури – звук натискань стає глухішим та щільнішим.
Подібний ефект цінується серед ентузіастів механічних клавіатур, які прагнуть досягти характерного низького thock при наборі тексту. У разі виробник робить ставку не так на модифікації демпфирующих прокладок, але в сам матеріал корпусу.
Магнітні перемикачі та Rapid Trigger
Незважаючи на нестандартний корпус, технічна частина відповідає актуальним вимогам.
Клавіатура оснащена магнітними перемикачами Hall Effect з точкою спрацьовування, що настроюється – від 0,1 до 4,0 мм для кожної клавіші окремо. Це дозволяє гнучко регулювати чутливість під різні сценарії від ігор до набору тексту.
Реалізовано функцію Rapid Trigger: клавіша деактивується відразу після початку відпускання, без необхідності повернення у фіксовану точку скидання. Така особливість користується попитом у динамічних іграх.
Також використовується “південна” RGB-підсвічування – світлодіоди спрямовані в бік користувача. Це покращує сумісність із кастомними кейкапами та забезпечує більш рівномірне світіння.
Інформація про тираж та ціну Concrete Edition виробником уточнюється окремо.
