  

Карты памяти microSD могут вернуться в смартфоны из-за подорожания памяти DRAM

10.12.25

Fortnite SanDisk microSDXC

 

На фоне резкого подорожания памяти DRAM, которое уже заставило Micron уйти из потребительского сегмента, в отрасли начали появляться разговоры о возможном возвращении слота для карт microSD в будущих смартфонах. Об этом пишет WccfTech со ссылкой на инсайдера Repeater 002, который на платформе Weibo сообщил, что ряд китайских поставщиков рассматривает такую ​​возможность. Конкретных брендов он не назвал, однако отметил, что тема активно обсуждается.

 

Причина интереса производителей ясна: стремительный рост стоимости оперативной памяти усложняет удержание привлекательных цен на смартфоны. По прогнозам, дефицит DRAM может продолжаться не менее до конца 2027 года. Уже сейчас модуль LPDDR5X на 12 ГБ стоит около $70, в то время как в начале года его цена составляла примерно $33. Рост стоимости комплектующих касается и производителей мобильных устройств, годами снимавших слот microSD, подталкивая покупателей к моделям с большей внутренней памятью.

 

Возврат карты памяти мог бы частично компенсировать удорожание компонентов. Пользователи получили возможность экономить, покупая базовые версии смартфонов и добавляя необходимый объем хранилища самостоятельно. Для производителей это также способ сохранить конкурентоспособность и поддержать спрос.

 

В текущих моделях изменений не будет – редизайн не предусмотрен. Если производители и решат вернуть слот, то ожидается, что он появится только в новых смартфонах, производство которых стартует во второй половине 2026 года.


