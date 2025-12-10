Карти пам’яті microSD можуть повернутися до смартфонів через подорожчання пам’яті DRAM

На тлі різкого подорожчання пам’яті DRAM, яке вже змусило Micron піти зі споживчого сегменту, у галузі почали з’являтися розмови про можливе повернення слота для карт microSD у майбутніх смартфонах. Про це пише WccfTech з посиланням на інсайдера Repeater 002, який на платформі Weibo повідомив, що низка китайських постачальників розглядає таку можливість. Конкретних брендів він не назвав, проте наголосив, що тема активно обговорюється.

Причина інтересу виробників зрозуміла: стрімке зростання вартості оперативної пам’яті ускладнює утримання привабливих цін на смартфони. За прогнозами, дефіцит DRAM може тривати щонайменше до кінця 2027 року. Вже зараз модуль LPDDR5X на 12 ГБ коштує близько $70, тоді як на початку року його ціна складала приблизно $33. Зростання вартості комплектуючих стосується і виробників мобільних пристроїв, які роками знімали слот microSD, підштовхуючи покупців до моделей з більшою внутрішньою пам’яттю.

Повернення картки пам’яті могло б частково компенсувати подорожчання компонентів. Користувачі отримали можливість заощаджувати, купуючи базові версії смартфонів та додаючи необхідний обсяг сховища самостійно. Для виробників це також спосіб зберегти конкурентоспроможність та підтримати попит.

У поточних моделях змін не буде – редизайн не передбачено. Якщо виробники вирішать повернути слот, то очікується, що він з’явиться тільки в нових смартфонах, виробництво яких стартує в другій половині 2026 року.