Карти пам’яті microSD можуть повернутися до смартфонів через подорожчання пам’яті DRAM   

Карти пам’яті microSD можуть повернутися до смартфонів через подорожчання пам’яті DRAM10.12.25
На тлі різкого подорожчання пам’яті DRAM, яке вже змусило Micron піти зі споживчого сегменту, у галузі почали з’являтися розмови про можливе повернення слота для карт microSD у майбутніх смартфонах. Про це пише WccfTech з посиланням на інсайдера Repeater 002, який на платформі Weibo повідомив, що низка китайських постачальників розглядає таку можливість. Конкретних брендів він не назвав, проте наголосив, що тема активно обговорюється.
Причина інтересу виробників зрозуміла: стрімке зростання вартості оперативної пам’яті ускладнює утримання привабливих цін на смартфони. За прогнозами, дефіцит DRAM може тривати щонайменше до кінця 2027 року. Вже зараз модуль LPDDR5X на 12 ГБ коштує близько $70, тоді як на початку року його ціна складала приблизно $33. Зростання вартості комплектуючих стосується і виробників мобільних пристроїв, які роками знімали слот microSD, підштовхуючи покупців до моделей з більшою внутрішньою пам’яттю.
Повернення картки пам’яті могло б частково компенсувати подорожчання компонентів. Користувачі отримали можливість заощаджувати, купуючи базові версії смартфонів та додаючи необхідний обсяг сховища самостійно. Для виробників це також спосіб зберегти конкурентоспроможність та підтримати попит.
У поточних моделях змін не буде – редизайн не передбачено. Якщо виробники вирішать повернути слот, то очікується, що він з’явиться тільки в нових смартфонах, виробництво яких стартує в другій половині 2026 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Карти пам’яті microSD можуть повернутися до смартфонів через подорожчання пам’яті DRAM бізнес карта пам'яті смартфон
Швидке зростання вартості оперативної пам’яті ускладнює утримання привабливих цін на смартфони.
Monobank запустив monoбазар – конкурента OLX? банк події в Україні
Monobank представив сервіс monoбазар – платформу для купівлі та продажу вживаних речей, яка поки що працює у форматі бети
Карти пам’яті microSD можуть повернутися до смартфонів через подорожчання пам’яті DRAM
Monobank запустив monoбазар – конкурента OLX?
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
Toyota GR GT та GR GT3 отримають двигуни V8 та більше 640 к.с.
Захищений смартфон Doogee V Max LR оснащений акумулятором 20 500 мАг
Amazon анонсувала нові електронні книги Kindle Scribe та перший кольоровий Kindle Scribe Colorsoft
Apple і Samsung зайняли топ-10 смартфонів у 4-му кварталі 2025 року
Netflix купує Warner Bros за $82,7 мільярда
Microsoft змінить дизайн меню Виконати вперше за 30 років
В Android з’явиться можливість позначити дзвінок як важливий
ЄС оштрафував соціальну мережу X на €120 мільйонів
Майкл де Санта повертається до GTA. Свіже оновлення GTA Online повертає головного героя