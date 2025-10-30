Карманный ридер Palma 2 Pro с цветным E Ink и на Android поддерживает 5G

Компания BOOX представила усовершенствованную версию компактного ридера Palma 2, которая получила обозначение Pro. Главные отличия связаны с появлением цветного экрана на базе E Ink, использованием более свежей версии Android, а также добавлением слота для SIM-карты с поддержкой связи пятого поколения. Внешне устройство сохраняет форм-фактор смартфона, однако ориентировано прежде всего на чтение.

Новая модель оснащена 6,13-дюймовым дисплеем E Ink Kaleido с поддержкой цвета, который заменил монохромный экран предшественника. Технология аналогична той, что применяется в Kindle Colorsoft, однако Palma остаётся более компактной. По габаритам корпус сравним с современными телефонами, что позволяет без труда носить устройство в кармане.

Характеристики Palma 2 Pro

Разрешение составляет 824×1648 пикселей в монохромном режиме и 412×824 в цвете. Цветопередача выглядит менее насыщенной по сравнению с LCD и OLED-панелями, но обеспечивается достаточный уровень для чтения комиксов, журналов и документов, где важна не только текстовая, но и визуальная составляющая.

Одним из ключевых изменений стала возможность подключения к мобильным сетям. Благодаря слоту для SIM-карты Palma 2 Pro может использовать 5G и получать данные без необходимости подключения к Wi-Fi. При этом функции голосовых вызовов отсутствуют, поскольку ридер предназначен исключительно для чтения и запуска базовых приложений Android.

В устройстве используется Android 15. Несмотря на отсутствие официальной поддержки сервисов Google, производитель предоставляет альтернативный вариант установки магазина приложений Play Store.

Корпус ридера остаётся компактным и включает боковые клавиши для перелистывания страниц, разъём USB-C для зарядки и слот microSD, который позволяет расширить объём встроенной памяти. Благодаря характерной для E Ink энергоэффективности устройство способно работать на одной зарядке несколько недель.

BOOX Palma 2 Pro уже можно оформить по предзаказу по цене около 400 долларов. Начало продаж запланировано на 14 ноября.