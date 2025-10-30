Кишеньковий рідер Palma 2 Pro з кольоровим E Ink та на Android підтримує 5G30.10.25
Компанія BOOX представила вдосконалену версію компактного рідера Palma 2, яка одержала позначення Pro. Головні відмінності пов’язані з появою кольорового екрану на базі E Ink, використанням свіжішої версії Android, а також додаванням слота SIM-карти з підтримкою зв’язку п’ятого покоління. Зовні пристрій зберігає форм-фактор смартфона, проте орієнтований насамперед читання.
Нова модель оснащена 6,13-дюймовим дисплеєм E Ink Kaleido із підтримкою кольору, який замінив монохромний екран попередника. Технологія аналогічна тій, що застосовується в Kindle Colorsoft, проте Palma залишається компактнішою. За габаритами корпус можна порівняти з сучасними телефонами, що дозволяє легко носити пристрій в кишені.
Характеристики Palma 2 Pro
Роздільна здатність становить 824×1648 пікселів у монохромному режимі та 412×824 у кольорі. Передача кольорів виглядає менш насиченою в порівнянні з LCD і OLED-панелями, але забезпечується достатній рівень для читання коміксів, журналів і документів, де важлива не тільки текстова, але і візуальна складова.
Однією з ключових змін стала можливість підключення до мобільних мереж. Завдяки слоту для SIM-карти Palma 2 Pro може використовувати 5G та отримувати дані без необхідності підключення до Wi-Fi. При цьому функції голосових дзвінків відсутні, оскільки рідер призначений виключно для читання та запуску базових програм Android.
У пристрої використовується Android 15. Незважаючи на відсутність офіційної підтримки сервісів Google, виробник надає альтернативний варіант встановлення магазину програм Play Store.
Корпус рідера залишається компактним і включає бічні клавіші для перегортання сторінок, роз’єм USB-C для заряджання та слот microSD, що дозволяє розширити обсяг вбудованої пам’яті. Завдяки характерній для E Ink енергоефективності пристрій здатний працювати на одній зарядці кілька тижнів.
BOOX Palma 2 Pro вже можна оформити на замовлення за ціною близько 400 доларів. Початок продажів запланований на 14 листопада.
