Капитализация Alphabet достигла $3 трлн

После решения суда, согласно которому Google стала не обязана продавать браузер Chrome, рыночная капитализация материнской компании Alphabet выросла до 3 триллионов долларов.

Такого результата компания достигла благодаря мягкому вердикту федерального судьи США Амита П. Мехты в антимонопольном процессе, связанном с поисковым бизнесом Google. Вместо принудительной продажи Chrome суд ограничился требованием изменить отдельные бизнес-практики.

Кроме того, Google сохранила право выплачивать партнёрам, таким как Apple и Mozilla, за то, чтобы её поисковая система оставалась установленной по умолчанию в браузерах Safari и Firefox.

Alphabet стала четвёртой компанией в истории, которой удалось достичь подобной оценки. Выше находятся только Apple с капитализацией 3,512 триллиона долларов, Microsoft с 3,830 триллиона и NVIDIA, которая удерживает лидерство с рекордным показателем в 4,329 триллиона.

Тем не менее, федеральный суд США обязал Google выплатить 425 миллионов долларов компенсации за нарушение конфиденциальности. Согласно решению, компания продолжала собирать данные миллионов пользователей даже после того, как они отключали функцию отслеживания в своих аккаунтах. Об этом сообщает BBC.

Суд признал Google виновной по двум из трёх пунктов обвинения, при этом действия компании не были квалифицированы как злонамеренные. Групповой иск был подан в июле 2020 года и затрагивал около 98 миллионов пользователей и 174 миллиона устройств. Истцы утверждали, что Google имела доступ к их мобильным устройствам и продолжала собирать, хранить и использовать данные вопреки отключённым настройкам.

В иске отмечалось, что подобная практика затрагивала сотни тысяч приложений, включая Uber и Lyft, торговые площадки Alibaba и Amazon, а также соцсети Meta — Facebook и Instagram.

В компании заявили, что решение суда искажает принципы работы продуктов Google. Представитель корпорации сообщил BBC, что компания намерена подать апелляцию, подчеркнув, что пользователи имеют инструменты для управления своими данными и их выбор уважается.