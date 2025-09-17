Капіталізація Alphabet досягла $3 трлн.17.09.25
Після рішення суду, згідно з яким Google не зобов’язана продавати браузер Chrome, ринкова капіталізація материнської компанії Alphabet зросла до 3 трильйонів доларів.
Такого результату компанія досягла завдяки м’якому вердикту федерального судді США Аміта П. Мехти в антимонопольному процесі, пов’язаному з пошуковим бізнесом Google. Замість примусового продажу Chrome суд обмежився вимогою змінити окремі бізнес-практики.
Крім того, Google зберегла право виплачувати партнерам, таким як Apple та Mozilla, за те, щоб її пошукова система залишалася встановленою за замовчуванням у браузерах Safari та Firefox.
Alphabet стала четвертою компанією в історії, якій вдалося досягти такої оцінки. Вище знаходяться тільки Apple з капіталізацією 3,512 трильйона доларів, Microsoft з 3,830 трильйона та NVIDIA, яка утримує лідерство з рекордним показником 4,329 трильйона.
Проте федеральний суд США зобов’язав Google виплатити 425 мільйонів доларів компенсації за порушення конфіденційності. Згідно з рішенням компанія продовжувала збирати дані мільйонів користувачів навіть після того, як вони відключали функцію відстеження у своїх акаунтах. Про це повідомляє ВВС.
Суд визнав Google винною за двома із трьох пунктів звинувачення, при цьому дії компанії не були кваліфіковані як зловмисні. Груповий позов був поданий у липні 2020 року і торкався близько 98 мільйонів користувачів та 174 мільйонів пристроїв. Позивачі стверджували, що Google мала доступ до їхніх мобільних пристроїв і продовжувала збирати, зберігати та використовувати дані всупереч відключеним параметрам.
У позові зазначалося, що подібна практика торкалася сотень тисяч додатків, включаючи Uber та Lyft, торгові майданчики Alibaba та Amazon, а також соцмережі Meta – Facebook та Instagram.
У компанії заявили, що рішення суду перекручує принципи роботи продуктів Google. Представник корпорації повідомив BBC, що компанія має намір подати апеляцію, наголосивши, що користувачі мають інструменти для управління своїми даними та їх вибір поважається.
