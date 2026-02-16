Как отключить ИИ в поиске Google: инструкция для веб версии, Android и iOS  

Как отключить ИИ в поиске Google: инструкция для веб версии, Android и iOS16.02.26
Не всем пользователям нравится появление быстрых ответов на основе искусственного интеллекта в результатах поиска браузера. Одни сомневаются в точности информации, другие обращают внимание на возможные ошибки и так называемые «галлюцинации» алгоритмов. В материале сайта Neowin собраны способы, позволяющие убрать из поисковой выдачи блоки с ответами, сгенерированными ИИ, и вернуть привычный формат веб-поиска.
Часть аудитории стремится обойти такие ответы и восстановить классическую структуру выдачи без автоматических резюме. В публикации отмечается, что один из простейших вариантов — добавление суффикса «-ai» к поисковому запросу. Однако такой метод требует дополнительных действий при каждом поиске и со временем может оказаться неудобным. Другие способы требуют более внимательной настройки браузера и некоторого времени, поскольку поисковая система не предусматривает простого отключения функции.
Использование расширений браузера и ручная настройка
В публикации говорится, что наиболее эффективным вариантом остаётся использование расширений для браузера, которые автоматически скрывают блоки AI Overviews в поисковой выдаче. Некоторые из таких расширений позволяют полностью исключить появление сгенерированных ИИ сводок. Отдельные решения, по утверждениям разработчиков, не собирают персональные данные пользователей и работают после простой установки и активации.
Также описываются способы ручной настройки. Один из них предполагает изменение адреса поисковой системы по умолчанию в настройках браузера. Если добавить к стандартному URL параметр, отключающий режим ИИ, браузер будет использовать классическую выдачу без автоматически сгенерированных ответов.
Альтернативный вариант с букмарклетом
В качестве альтернативы предлагается создание букмарклета — закладки с встроенным JavaScript-кодом. После её запуска появляется всплывающее окно для ввода запроса, а результаты открываются в веб-разделе поиска без AI Overviews. Этот метод позволяет обойти стандартную выдачу и сразу перейти к результатам без участия ИИ.
Ограничения на мобильных устройствах
На мобильных устройствах возможности отключения AI Overviews остаются ограниченными. В официальном приложении Google нет отдельной настройки, позволяющей полностью отключить режим поиска с использованием ИИ. На iOS одним из вариантов остаётся создание аналогичного букмарклета и добавление его на главный экран через систему ярлыков, после чего поиск будет выполняться без генеративных сводок.
На Android ситуация отличается. Браузер Chrome не поддерживает скрипты в закладках, поэтому букмарклеты не работают. В этом случае пользователям предлагается создать ярлык на главном экране, ведущий на специальный URL с параметрами классического поиска. При запуске такого ярлыка открывается страница поиска без AI Overviews, после чего можно вводить запросы в обычном режиме.
Реакция рынка и альтернативные сервисы
На фоне обсуждений вокруг ИИ-поиска другие компании также экспериментируют с подобными функциями. Поисковик DuckDuckGo ранее провёл публичное голосование среди пользователей по поводу внедрения или отключения ответов на базе ИИ. Одновременно Google продолжает интегрировать генеративные технологии в собственные сервисы, включая почтовый сервис Gmail, где появляются функции обработки писем с использованием ИИ.
Таким образом, распространение генеративных ответов в поиске и других онлайн-сервисах вызывает неоднозначную реакцию аудитории. Часть пользователей адаптируется к новым возможностям, тогда как другие продолжают искать способы сохранить привычный формат работы с вебом без вмешательства алгоритмов искусственного интеллекта.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Как отключить ИИ в поиске Google: инструкция для веб версии, Android и iOS Google искусственный интеллект
Наиболее эффективным вариантом остаётся использование расширений для браузера, которые автоматически скрывают блоки AI Overviews
Diablo II впервые за 25 лет получила новый игровой клас персонажа Blizzard Diablo
Blizzard объявила о подготовке крупного платного обновления Reign of the Warlock для Diablo II: Resurrected
Diablo II впервые за 25 лет получила новый игровой клас персонажа
Xiaomi Air Tag — новый Bluetooth-трекер за 18 евро
В Google Translate нашли режим чат бота с искусственным интеллектом
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну
Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно
Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов
Toyota представила собственный игровой двигатель Fluorite