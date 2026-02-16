 

Как отключить ИИ в поиске Google: инструкция для веб версии, Android и iOS

16.02.26

Google ai search

 

Не всем пользователям нравится появление быстрых ответов на основе искусственного интеллекта в результатах поиска браузера. Одни сомневаются в точности информации, другие обращают внимание на возможные ошибки и так называемые «галлюцинации» алгоритмов. В материале сайта Neowin собраны способы, позволяющие убрать из поисковой выдачи блоки с ответами, сгенерированными ИИ, и вернуть привычный формат веб-поиска.

 

Часть аудитории стремится обойти такие ответы и восстановить классическую структуру выдачи без автоматических резюме. В публикации отмечается, что один из простейших вариантов — добавление суффикса «-ai» к поисковому запросу. Однако такой метод требует дополнительных действий при каждом поиске и со временем может оказаться неудобным. Другие способы требуют более внимательной настройки браузера и некоторого времени, поскольку поисковая система не предусматривает простого отключения функции.

 

 

Использование расширений браузера и ручная настройка

 

В публикации говорится, что наиболее эффективным вариантом остаётся использование расширений для браузера, которые автоматически скрывают блоки AI Overviews в поисковой выдаче. Некоторые из таких расширений позволяют полностью исключить появление сгенерированных ИИ сводок. Отдельные решения, по утверждениям разработчиков, не собирают персональные данные пользователей и работают после простой установки и активации.

 

Также описываются способы ручной настройки. Один из них предполагает изменение адреса поисковой системы по умолчанию в настройках браузера. Если добавить к стандартному URL параметр, отключающий режим ИИ, браузер будет использовать классическую выдачу без автоматически сгенерированных ответов.

 

 

Альтернативный вариант с букмарклетом

 

В качестве альтернативы предлагается создание букмарклета — закладки с встроенным JavaScript-кодом. После её запуска появляется всплывающее окно для ввода запроса, а результаты открываются в веб-разделе поиска без AI Overviews. Этот метод позволяет обойти стандартную выдачу и сразу перейти к результатам без участия ИИ.

 

 

Ограничения на мобильных устройствах

 

На мобильных устройствах возможности отключения AI Overviews остаются ограниченными. В официальном приложении Google нет отдельной настройки, позволяющей полностью отключить режим поиска с использованием ИИ. На iOS одним из вариантов остаётся создание аналогичного букмарклета и добавление его на главный экран через систему ярлыков, после чего поиск будет выполняться без генеративных сводок.

 

На Android ситуация отличается. Браузер Chrome не поддерживает скрипты в закладках, поэтому букмарклеты не работают. В этом случае пользователям предлагается создать ярлык на главном экране, ведущий на специальный URL с параметрами классического поиска. При запуске такого ярлыка открывается страница поиска без AI Overviews, после чего можно вводить запросы в обычном режиме.

 

Реакция рынка и альтернативные сервисы

 

На фоне обсуждений вокруг ИИ-поиска другие компании также экспериментируют с подобными функциями. Поисковик DuckDuckGo ранее провёл публичное голосование среди пользователей по поводу внедрения или отключения ответов на базе ИИ. Одновременно Google продолжает интегрировать генеративные технологии в собственные сервисы, включая почтовый сервис Gmail, где появляются функции обработки писем с использованием ИИ.

 

Таким образом, распространение генеративных ответов в поиске и других онлайн-сервисах вызывает неоднозначную реакцию аудитории. Часть пользователей адаптируется к новым возможностям, тогда как другие продолжают искать способы сохранить привычный формат работы с вебом без вмешательства алгоритмов искусственного интеллекта.


