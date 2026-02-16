Как отключить ИИ в поиске Google: инструкция для веб версии, Android и iOS

Не всем пользователям нравится появление быстрых ответов на основе искусственного интеллекта в результатах поиска браузера. Одни сомневаются в точности информации, другие обращают внимание на возможные ошибки и так называемые «галлюцинации» алгоритмов. В материале сайта Neowin собраны способы, позволяющие убрать из поисковой выдачи блоки с ответами, сгенерированными ИИ, и вернуть привычный формат веб-поиска.

Часть аудитории стремится обойти такие ответы и восстановить классическую структуру выдачи без автоматических резюме. В публикации отмечается, что один из простейших вариантов — добавление суффикса «-ai» к поисковому запросу. Однако такой метод требует дополнительных действий при каждом поиске и со временем может оказаться неудобным. Другие способы требуют более внимательной настройки браузера и некоторого времени, поскольку поисковая система не предусматривает простого отключения функции.

Пользователи, решившие отключить ИИ-ответы, зачастую делают это не только ради удобства, но и как реакцию на изменения в работе поисковика.

Использование расширений браузера и ручная настройка

В публикации говорится, что наиболее эффективным вариантом остаётся использование расширений для браузера, которые автоматически скрывают блоки AI Overviews в поисковой выдаче. Некоторые из таких расширений позволяют полностью исключить появление сгенерированных ИИ сводок. Отдельные решения, по утверждениям разработчиков, не собирают персональные данные пользователей и работают после простой установки и активации.

Также описываются способы ручной настройки. Один из них предполагает изменение адреса поисковой системы по умолчанию в настройках браузера. Если добавить к стандартному URL параметр, отключающий режим ИИ, браузер будет использовать классическую выдачу без автоматически сгенерированных ответов.

Такой подход работает при поиске через адресную строку, но не всегда корректно функционирует при использовании обычных закладок, поскольку переменные в URL могут интерпретироваться как часть поискового запроса.

Альтернативный вариант с букмарклетом

В качестве альтернативы предлагается создание букмарклета — закладки с встроенным JavaScript-кодом. После её запуска появляется всплывающее окно для ввода запроса, а результаты открываются в веб-разделе поиска без AI Overviews. Этот метод позволяет обойти стандартную выдачу и сразу перейти к результатам без участия ИИ.

Подобный подход требует ручного создания специальной закладки и добавления в неё кода. После активации букмарклета пользователь вводит запрос, и браузер перенаправляет его к результатам поиска в классическом формате.

Ограничения на мобильных устройствах

На мобильных устройствах возможности отключения AI Overviews остаются ограниченными. В официальном приложении Google нет отдельной настройки, позволяющей полностью отключить режим поиска с использованием ИИ. На iOS одним из вариантов остаётся создание аналогичного букмарклета и добавление его на главный экран через систему ярлыков, после чего поиск будет выполняться без генеративных сводок.

На Android ситуация отличается. Браузер Chrome не поддерживает скрипты в закладках, поэтому букмарклеты не работают. В этом случае пользователям предлагается создать ярлык на главном экране, ведущий на специальный URL с параметрами классического поиска. При запуске такого ярлыка открывается страница поиска без AI Overviews, после чего можно вводить запросы в обычном режиме.

Реакция рынка и альтернативные сервисы

На фоне обсуждений вокруг ИИ-поиска другие компании также экспериментируют с подобными функциями. Поисковик DuckDuckGo ранее провёл публичное голосование среди пользователей по поводу внедрения или отключения ответов на базе ИИ. Одновременно Google продолжает интегрировать генеративные технологии в собственные сервисы, включая почтовый сервис Gmail, где появляются функции обработки писем с использованием ИИ.

Таким образом, распространение генеративных ответов в поиске и других онлайн-сервисах вызывает неоднозначную реакцию аудитории. Часть пользователей адаптируется к новым возможностям, тогда как другие продолжают искать способы сохранить привычный формат работы с вебом без вмешательства алгоритмов искусственного интеллекта.