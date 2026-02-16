Як вимкнути ШІ у пошуку Google: інструкція для ПК, Android та iOS  

Як вимкнути ШІ у пошуку Google: інструкція для ПК, Android та iOS16.02.26
Не всім користувачам подобається швидкі відповіді на основі штучного інтелекту в результатах пошуку браузера. Одні сумніваються в точності інформації, інші звертають увагу на можливі помилки та так звані галюцинації алгоритмів. У матеріалі сайту Neowin зібрані способи, що дозволяють прибрати з пошукової видачі блоки з відповідями, згенерованими ШІ.
Частина аудиторії прагне обійти такі відповіді та відновити класичну структуру видачі без автоматичних резюме. У публікації наголошується, що один із найпростіших варіантів – додавання суфікса «-ai» до пошукового запиту. Однак такий метод вимагає додаткових дій при кожному пошуку і з часом може бути незручним. Інші способи вимагають більш уважного настроювання браузера і деякого часу, оскільки пошукова система не передбачає простого відключення функції.
Використання розширень браузера та ручне налаштування
У публікації сказано, що найбільш ефективним варіантом залишається використання розширень для браузера, які автоматично приховують блоки AI Overviews у пошуковій видачі. Деякі з таких розширень дозволяють повністю виключити появу згенерованих ШІ зведень. Окремі рішення, за твердженнями розробників, не збирають персональні дані користувачів та працюють після простої установки та активації.
Також описуються способи ручного налаштування. Один із них передбачає зміну адреси пошукової системи за умовчанням у налаштуваннях браузера. Якщо додати до стандартної URL-адреси параметр, що вимикає режим ШІ, браузер буде використовувати класичну видачу без автоматично згенерованих відповідей.
Альтернативний варіант з букмарклетом
В якості альтернативи пропонується створення букмарклету – закладки із вбудованим JavaScript-кодом. Після запуску з’являється спливаюче вікно для введення запиту, а результати відкриваються у веб-розділі пошуку без AI Overviews. Цей метод дозволяє обійти стандартну видачу та одразу перейти до результатів без участі ШІ.
Обмеження на мобільних пристроях
На мобільних пристроях можливості вимкнення AI Overviews залишаються обмеженими. В офіційному додатку Google не має окремого налаштування, що дозволяє повністю відключити режим пошуку з використанням ШІ. На iOS одним із варіантів залишається створення аналогічного букмарклету та додавання його на головний екран через систему ярликів, після чого пошук виконуватиметься без генеративних зведень.
На Android ситуація відрізняється. Браузер Chrome не підтримує скрипти в закладках, тому букмарклети не працюють. У цьому авипадку користувачам пропонується створити ярлик на головному екрані, що веде на спеціальну URL-адресу з параметрами класичного пошуку. Під час запуску такого ярлика відкривається сторінка пошуку без AI Overviews, після чого можна вводити запити у звичайному режимі.
Реакція ринку та альтернативні сервіси
На тлі обговорень навколо ШІ-пошуку інші компанії також експериментують із подібними функціями. Пошуковик DuckDuckGo раніше провів публічне голосування серед користувачів з приводу впровадження або відключення відповідей на базі. Одночасно Google продовжує інтегрувати генеративні технології у власні сервіси, включаючи поштовий сервіс Gmail, де з’являються функції обробки листів із використанням ШІ.
Таким чином, поширення генеративних відповідей у пошуку та інших онлайн-сервісах викликає неоднозначну реакцію аудиторії. Частина користувачів адаптується до нових можливостей, тоді як інші продовжують шукати способи зберегти звичний формат роботи з Інтернетом без втручання алгоритмів штучного інтелекту.
