Кабмин отменил бумажные военные билеты. Теперь только Резерв+
В Украине отказываются от бумажных военных билетов. Правительство решило перевести всю систему воинского учета в цифровой формат, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов теперь становится электронный Резерв ID, который фактически заменяет привычные бумажные книги.
Для запуска новой системы Кабмин обновил постановления №1487 и №559, после чего электронные военные документы получили такую же юридическую силу, как и бумажные. Чтобы оформить резерв ID, достаточно авторизоваться в приложении «Резерв+», где генерируется официальный цифровой документ. Его можно предъявлять прямо со смартфона, а при необходимости получить бумажную версию – сформировать PDF и распечатать дома или в территориальном центре комплектования.
Только электронный военный билет
В правительстве отмечают, что переход к электронному формату решает давние проблемы, связанные с утратой, повреждением или подделкой документов, а также упрощает процедуру учета, снижая потребность в личных визитах в ТЦК. Экс-чиновник Минобороны Екатерина Черногоренко подчеркнула, что электронный документ формируется напрямую из реестра, исключающего фальсификации, фиксирует все операции с данными и делает невозможным внесение изменений без оснований. По ее словам, цифровой формат также уменьшает необходимость в справках и очередях, поскольку документ всегда доступен владельцу.
Ожидается, что обновление позволит разгрузить территориальные центры и ускорить взаимодействие между гражданами и государственными структурами. Ранее украинцы неоднократно жаловались на работу ТЦК, и хотя, по словам уполномоченного Верховной Рады Дмитрия Лубинца, многие обращения не подтвердились, их количество показало необходимость модернизации устаревшей системы. Переход в электронный формат должен снизить хаотичность процессов и сделать их более прозрачными.
Будущие обновления
Работа над развитием приложения «Резерв+» продолжается. В ближайшем обновлении в документ будет добавлена фотография владельца. Также планируется модернизация процедуры прохождения военно-врачебной комиссии: в 2026 году приложение должно получить инструменты для автоматизации фиксации времени прохождения ВЛК и отслеживания статуса документов. Это станет этапом перехода к цифровой ВЛК и электронному ТЦК.
Дополнительно напоминается, что работодатели должны проверять воинско-учетные документы при трудоустройстве военнообязанных и призывников. Нанимать таких работников можно только после постановки на учет в ТЦК, СБУ или СВР. Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием также относятся к категории военнообязанных и должны представлять соответствующий документ. Эти требования закреплены постановлением Кабмина №921, и нарушение порядка учета может привести к штрафам для работодателей. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, ранее не состоящие на учете, будут поставлены на него автоматически.
