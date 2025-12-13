Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+13.12.25
В Україні відмовляються від паперових військових квитків. Уряд вирішив перевести всю систему військового обліку до цифрового формату, про що повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Основним документом для призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер стає електронний Резерв ID, який фактично замінює звичні паперові книги.
Для запуску нової системи Кабмін оновив постанови №1487 та №559, після чого електронні військові документи набули такої ж юридичної сили, як і паперові. Щоб оформити резерв ID, достатньо авторизуватись у додатку «Резерв+», де генерується офіційний цифровий документ. Його можна пред’являти прямо зі смартфона, а за необхідності отримати паперову версію – сформувати PDF та роздрукувати вдома або у територіальному центрі комплектування.
Тільки електронний військовий квиток
В уряді зазначають, що перехід до електронного формату вирішує давні проблеми, пов’язані зі втратою, пошкодженням чи підробкою документів, а також спрощує процедуру обліку, знижуючи потребу в особистих візитах до ТЦК. Екс-чиновник Міноборони Катерина Чорногоренко наголосила, що електронний документ формується безпосередньо з реєстру, який виключає фальсифікації, фіксує всі операції з даними та унеможливлює внесення змін безпідставно. За її словами, цифровий формат також зменшує необхідність у довідках та чергах, оскільки документ завжди доступний власнику.
Очікується, що оновлення дозволить розвантажити територіальні центри та прискорити взаємодію між громадянами та державними структурами. Раніше українці неодноразово скаржилися на роботу ТЦК, і хоча, за словами уповноваженого Верховної Ради Дмитра Лубинця, багато звернень не підтвердилися, їхня кількість показала необхідність модернізації застарілої системи. Перехід в електронний формат має знизити хаотичність процесів та зробити їх прозорішими.
Майбутні оновлення
Робота над розвитком програми «Резерв+» продовжується. У найближчому оновленні до документа буде додано фотографію власника. Також планується модернізація процедури проходження військово-лікарської комісії: у 2026 році додаток має отримати інструменти для автоматизації фіксації часу проходження ВЛК та відстеження статусу документів. Це стане етапом переходу до цифрової ВЛК та електронного ТЦК.
Додатково нагадується, що роботодавці мають перевіряти військово-облікові документи під час працевлаштування військовозобов’язаних та призовників. Наймати таких працівників можна лише після постановки на облік до ТЦК, СБУ чи СЗР. Жінки з медичною або фармацевтичною освітою також належать до категорії військовозобов’язаних та мають подавати відповідний документ. Ці вимоги закріплені ухвалою Кабміну №921, і порушення порядку обліку може призвести до штрафів для роботодавців. Чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше не перебувають на обліку, будуть поставлені на нього автоматично.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+ події в Україні
Уряд України вирішив перевести всю систему військового обліку у цифровий формат
Новий ШІ OpenAI GPT-5.2 перевершив людей-експертів у 70% завдань: кінець людства близько? штучний інтелект
OpenAI оголосила про запуск лінійки GPT-5.2, відзначивши її як найбільш помітне оновлення у напрямку універсального ШІ
Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+
Новий ШІ OpenAI GPT-5.2 перевершив людей-експертів у 70% завдань: кінець людства близько?
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона
Чим відрізняється професійна акустика від звичайних колонок – LaNota
Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT
Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами
Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb
Gigabyte випустила материнську плату у скандинавському стилі – зі вставками дерева та екошкіри
У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку
Дослідження: люди почали копіювати фрази чат ботів з ШІ