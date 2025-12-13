Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+

13.12.25

zsu shevron ua

 

В Україні відмовляються від паперових військових квитків. Уряд вирішив перевести всю систему військового обліку до цифрового формату, про що повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Основним документом для призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер стає електронний Резерв ID, який фактично замінює звичні паперові книги.

 

Для запуску нової системи Кабмін оновив постанови №1487 та №559, після чого електронні військові документи набули такої ж юридичної сили, як і паперові. Щоб оформити резерв ID, достатньо авторизуватись у додатку «Резерв+», де генерується офіційний цифровий документ. Його можна пред’являти прямо зі смартфона, а за необхідності отримати паперову версію – сформувати PDF та роздрукувати вдома або у територіальному центрі комплектування.

 

Тільки електронний військовий квиток

 

В уряді зазначають, що перехід до електронного формату вирішує давні проблеми, пов’язані зі втратою, пошкодженням чи підробкою документів, а також спрощує процедуру обліку, знижуючи потребу в особистих візитах до ТЦК. Екс-чиновник Міноборони Катерина Чорногоренко наголосила, що електронний документ формується безпосередньо з реєстру, який виключає фальсифікації, фіксує всі операції з даними та унеможливлює внесення змін безпідставно. За її словами, цифровий формат також зменшує необхідність у довідках та чергах, оскільки документ завжди доступний власнику.

 

Очікується, що оновлення дозволить розвантажити територіальні центри та прискорити взаємодію між громадянами та державними структурами. Раніше українці неодноразово скаржилися на роботу ТЦК, і хоча, за словами уповноваженого Верховної Ради Дмитра Лубинця, багато звернень не підтвердилися, їхня кількість показала необхідність модернізації застарілої системи. Перехід в електронний формат має знизити хаотичність процесів та зробити їх прозорішими.

 

Майбутні оновлення

 

Робота над розвитком програми «Резерв+» продовжується. У найближчому оновленні до документа буде додано фотографію власника. Також планується модернізація процедури проходження військово-лікарської комісії: у 2026 році додаток має отримати інструменти для автоматизації фіксації часу проходження ВЛК та відстеження статусу документів. Це стане етапом переходу до цифрової ВЛК та електронного ТЦК.

 

Додатково нагадується, що роботодавці мають перевіряти військово-облікові документи під час працевлаштування військовозобов’язаних та призовників. Наймати таких працівників можна лише після постановки на облік до ТЦК, СБУ чи СЗР. Жінки з медичною або фармацевтичною освітою також належать до категорії військовозобов’язаних та мають подавати відповідний документ. Ці вимоги закріплені ухвалою Кабміну №921, і порушення порядку обліку може призвести до штрафів для роботодавців. Чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше не перебувають на обліку, будуть поставлені на нього автоматично.


