JEDEC разработала новый стандарт оперативной памяти SOCAMM2: LPDDR5X с 9,6 Гбит/с на контакт

Организация JEDEC, занимающаяся разработкой стандартов для компьютерной памяти, объявила о выходе на финальную стадию создания спецификации JESD328, более известной как SOCAMM2 (Small Outline Compression Attached Memory Module). Это новый формат модулей памяти, ориентированный на потребности систем искусственного интеллекта и дата-центров нового поколения.

Новый стандарт ОЗУ

Новый стандарт определяет низкопрофильный модуль LPDDR5/LPDDR5X, который можно заменять или обслуживать, что является важным отличием от обычных решений LPDDR, обычно припаянных непосредственно к плате. SOCAMM2 сочетает высокую пропускную способность, низкое энергопотребление и возможность масштабирования, благодаря чему подходит для серверов, выполняющих тренировку и инференс моделей искусственного интеллекта.

Скорость передачи данных в SOCAMM2 может достигать 9,6 Гбит/с на контакт, что обеспечивает необходимую пропускную способность для современных систем. При этом энергетические и тепловые затраты остаются ниже, чем в памяти DDR5, используемой в традиционных серверных решениях. Для больших центров обработки данных это имеет особое значение, ведь энергоэффективность оказывает непосредственное влияние на общую производительность и стоимость содержания инфраструктуры.

Другие особенности памяти SOCAMM2

Еще одной особенностью SOCAMM2 является поддержка функции Serial Presence Detect (SPD) — технологии автоматического обнаружения, конфигурации и телеметрии модуля, которая гарантирует совместимость со стандартами корпоративного уровня и повышает надежность работы системы.

По данным JEDEC, новый формат получит компактный форм-фактор, адаптированный к плотным компоновкам плат и небольшим корпусам. Это позволит увеличить объем оперативной памяти в серверах без роста их габаритов.

Опыт компаний

Некоторые производители уже приступили к постепенному переходу на SOCAMM2. В частности, NVIDIA использует ранние проприетарные версии этого стандарта в своих серверных платформах. По форме они практически совпадают с финальным вариантом, что позволит осуществить обновление без значительных изменений в конструкции — с ростом скорости с 8533 до 9600 MT/s.

JEDEC сообщила, что официальная публикация спецификации JESD328 SOCAMM2 состоится в ближайшее время. После этого производители смогут начать серийное внедрение нового стандарта в свои продукты.