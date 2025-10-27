JEDEC розробила новий стандарт оперативної пам’яті SOCAMM2: LPDDR5X із 9,6 Гбіт/с на контакт27.10.25
Організація JEDEC, що займається розробкою стандартів для комп’ютерної пам’яті, оголосила про вихід на фінальну стадію створення специфікації JESD328 більш відомої як SOCAMM2 (Small Outline Compression Attached Memory Module). Це новий формат модулів пам’яті, орієнтований на потреби систем штучного інтелекту та дата-центрів нового покоління.
Новий стандарт ОЗП
Новий стандарт визначає низькопрофільний модуль LPDDR5/LPDDR5X, який можна замінювати або обслуговувати, що є важливою відмінністю від звичайних рішень LPDDR, зазвичай припаяних безпосередньо до плати. SOCAMM2 поєднує високу пропускну здатність, низьке енергоспоживання та можливість масштабування, завдяки чому підходить для серверів, що виконують тренування та інференс моделей штучного інтелекту.
Швидкість передачі даних у SOCAMM2 може досягати 9,6 Гбіт/с на контакт, що забезпечує необхідну пропускну здатність для сучасних систем. При цьому енергетичні та теплові витрати залишаються нижчими, ніж у пам’яті DDR5, що використовується в традиційних серверних рішеннях. Для великих центрів обробки даних це має особливе значення, адже енергоефективність безпосередньо впливає на загальну продуктивність і вартість утримання інфраструктури.
Інші особливості пам’яті SOCAMM2
Ще однією особливістю SOCAMM2 є підтримка функції Serial Presence Detect (SPD) — технології автоматичного виявлення, конфігурації та телеметрії модуля, яка гарантує сумісність зі стандартами корпоративного рівня та підвищує надійність роботи системи.
За даними JEDEC, новий формат отримає компактний форм-фактор, адаптований до щільних компоновок плат та невеликих корпусів. Це дозволить збільшити обсяг оперативної пам’яті на серверах без зростання їх габаритів.
Досвід компаній
Деякі виробники вже розпочали поступовий переход на SOCAMM2. Зокрема, NVIDIA використовує ранні пропрієтарні версії цього стандарту у своїх серверних платформах. За формою вони практично збігаються з фінальним варіантом, що дозволить здійснити оновлення без значних змін у конструкції зі зростанням швидкості з 8533 до 9600 MT/s.
JEDEC повідомила, що офіційна публікація специфікації JESD328 SOCAMM2 відбудеться найближчим часом. Після цього виробники зможуть розпочати серійне впровадження нового стандарту у свої продукти.
