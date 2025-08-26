JBL Quantum — новые геймерские гарнитуры на Gamescom 2025

На Gamescom 2025 JBL показала обновлённую серию игровых гарнитур Quantum, в которую вошли три модели — Quantum 950, Quantum 650 и Quantum 250. Все они получили новые 50-мм карбоновые драйверы с поддержкой Hi-Res и свежую версию фирменного ПО QuantumENGINE. Программа теперь умеет создавать пространственный звук даже на старых наушниках линейки.

Флагманская модель Quantum 950 предлагает пространственное звучание с отслеживанием положения головы, поддержку Bluetooth 5.3 и радиоканала 2,4 ГГц, активное шумоподавление и базовую станцию с регулятором громкости и RGB-подсветкой. Гарнитура работает до 25 часов, а благодаря двум сменным аккумуляторам можно продолжать играть без пауз — база заряжает батареи во время использования. Цена составит £299.99 или €349.99.

Средний сегмент представлен Quantum 650: здесь та же акустика с Hi-Res, поддержка пространственного звука через QuantumENGINE и увеличенная автономность до 45 часов, но без шумоподавления и базовой станции. Стоимость — £129.99 / €149.99.

Самая доступная версия Quantum 250 — это проводная гарнитура с базовым набором функций, но всё тем же пространственным аудио через обновлённое ПО. Цена — £49.99 / €59.99.

Таким образом, JBL обновила линейку Quantum, сделав ставку на универсальность: от дорогого флагмана с максимальными возможностями до простой модели для тех, кто ищет качественный звук за минимальные деньги. В продажу новые гарнитуры выйдут осенью 2025 года.

Характеристики Quantum 950 (флагман)

50-мм карбоновые драйверы, Hi-Res

JBL Quantum Spatial Sound с трекингом положения головы

Подключение: Bluetooth 5.3 + 2.4 ГГц, база с регулятором громкости и RGB-подсветкой

Активное шумоподавление (ANC)

До 25 часов работы, в комплекте две сменные батареи, зарядка через базовую станцию

Микрофон 6 мм с AI-шумоподавлением

Цена: £299.99 / €349.99

Характеристики Quantum 650 (средний сегмент)

Те же 50-мм карбоновые драйверы с Hi-Res

Пространственное аудио через QuantumENGINE

Без ANC и базовой станции

До 45 часов автономности

Цена: £129.99 / €149.99

Характеристики Quantum 250 (бюджетная модель)

50-мм карбоновые драйверы, Hi-Res

Проводное подключение, базовый функционал

Пространственное аудио через обновлённое ПО

Цена: £49.99 / €59.99