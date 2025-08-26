JBL Quantum – нові геймерські гарнітури на Gamescom 202526.08.25
На Gamescom 2025 JBL показала оновлену серію ігрових гарнітур Quantum, до якої увійшли три моделі – Quantum 950, Quantum 650 і Quantum 250. Всі вони отримали нові 50-мм карбонові драйвери з підтримкою Hi-Res і свіжу версію фірмового ПО. Програма тепер може створювати просторовий звук навіть на старих навушниках лінійки.
Флагманська модель Quantum 950 пропонує просторове звучання з відстеженням положення голови, підтримку Bluetooth 5.3 та радіоканалу 2,4 ГГц, активне шумозаглушення та базову станцію з регулятором гучності та RGB-підсвічуванням. Гарнітура працює до 25 годин, завдяки двом змінним акумуляторам можна продовжувати грати без пауз – база заряджає батареї під час використання. Ціна становитиме £299.99 або €349.99.
Середній сегмент представлений Quantum 650: тут та ж акустика з Hi-Res, підтримка просторового звуку через QuantumENGINE та збільшена автономність до 45 годин, але без шумоподавлення та базової станції. Вартість – £129.99 / €149.99.
Найдоступніша версія Quantum 250 – це дротова гарнітура з базовим набором функцій, але все тим же просторовим аудіо через оновлене програмне забезпечення. Ціна – £49.99 / €59.99.
Таким чином JBL оновила лінійку Quantum, зробивши ставку на універсальність: від дорогого флагмана з максимальними можливостями до простої моделі для тих, хто шукає якісний звук за мінімальні гроші. У продаж нові гарнітури вийдуть восени 2025 року.
Характеристики Quantum 950 (флагман)
- 50-мм карбонові драйвери, Hi-Res
- JBL Quantum Spatial Sound з трекінгом положення голови
- Підключення: Bluetooth 5.3 + 2.4 ГГц, база з регулятором гучності та RGB-підсвічуванням
- Активне шумозаглушення (ANC)
- До 25 годин роботи, в комплекті дві змінні батареї, зарядка через базову станцію
- Мікрофон 6 мм з AI-шумопридушенням
- Ціна: £299.99 / €349.99
Характеристики Quantum 650 (середній сегмент)
- Ті ж 50-мм карбонові драйвери з Hi-Res
- Просторове аудіо через QuantumENGINE
- Без ANC та базової станції
- До 45 годин автономності
- Ціна: £129.99 / €149.99
Характеристики Quantum 250 (бюджетна модель)
- 50-мм карбонові драйвери, Hi-Res
- Дротове підключення, базовий функціонал
- Просторове аудіо через оновлене ПЗ
- Ціна: £49.99 / €59.99
