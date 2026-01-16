JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum   

JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum16.01.26
Популярный бренд аудиотехники JBL представил на CES 2026 г. обновленную серию игровых гарнитур Quantum. В нее вошли сразу три модели – Quantum 950X, Quantum 650X и Quantum 250. Новинки охватывают весь ценовой диапазон – от доступных решений до премиального сегмента – и ориентированы на использование с ПК, игровыми консолями и мобильными устройствами.
JBL Quantum 950X — флагман серии
Главным анонсом стала беспроводная гарнитура JBL Quantum 950X, в которой компания сделала ставку на максимальное качество звука и расширенные игровые возможности. Модель оснащена 50-мм карбоновыми драйверами с поддержкой Hi-Res Audio, обеспечивает пространственный звук с 3D отслеживанием движений головы и получила активное шумоподавление. За передачу голоса отвечает 6-мм кардиоидный микрофон с AI-алгоритмами шумоподавления.
Одной из ключевых особенностей гарнитуры стали две сменные батареи с возможностью горячей замены, обеспечивающие до 50 часов автономной работы. В комплекте предусмотрена беспроводная база-станция, которая позволяет настраивать эквалайзер, баланс игрового чата и управлять RGB-подсветкой. Подключение возможно через адаптер 2,4 ГГц, Bluetooth 5.3 или кабель.
JBL Quantum 650X – сбалансированный средний класс
Модель JBL Quantum 650X занимает средний сегмент линейки, предлагая часть флагманских возможностей по более низкой цене. Гарнитура также использует 50 мм карбоновые драйверы, поддерживает пространственный звук и комбинированное беспроводное подключение через 2,4 ГГц и Bluetooth. Главное отличие от старшей модели состоит в отсутствии сменных батарей, однако автономность все равно остается высокой – до 45 часов работы без подзарядки.
JBL Quantum 250 – доступный вариант для начала
Доступной новинкой стала ведущая гарнитура JBL Quantum 250. Она ориентирована на геймеров, которые ищут базовое решение с фирменным звучанием JBL. Модель оснащена 50 мм драйверами и поддерживает звуковой профиль Quantum Sound Signature, сохраняя характерный для серии баланс игрового звука.
Цены и сроки выхода
По информации профильных медиа, старт продаж новых гарнитур растянется на весну 2026 года. JBL Quantum 250 поступит в продажу в марте по цене около 80 долларов. В апреле появятся беспроводные модели: Quantum 650X ориентировочно за 200 долларов и флагманский Quantum 950X с ценником около 400 долларов.
