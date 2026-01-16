JBL представила три нові ігрові гарнітури серії Quantum   

JBL представила три нові ігрові гарнітури серії Quantum16.01.26
Популярний бренд аудіотехніки JBL представив на CES 2026 оновлену серію ігрових гарнітур Quantum. До неї увійшли відразу три моделі – Quantum 950X, Quantum 650X та Quantum 250. Новинки охоплюють весь ціновий діапазон – від доступних рішень до преміального сегменту – та орієнтовані на використання з ПК, ігровими консолями та мобільними пристроями.
JBL Quantum 950X – флагман серії
Головним анонсом стала бездротова гарнітура JBL Quantum 950X, в якій компанія зробила ставку на максимальну якість звуку та розширені ігрові можливості. Модель оснащена 50-мм карбоновими драйверами з підтримкою Hi-Res Audio, забезпечує просторовий звук з 3D відстеження рухів голови і отримала активне шумозаглушення. За передачу голосу відповідає 6-мм кардіоїдний мікрофон із AI-алгоритмами шумозаглушення.
Однією з ключових особливостей гарнітури стали дві змінні батареї з можливістю гарячої заміни, що забезпечують до 50 годин автономної роботи. У комплекті передбачена бездротова база-станція, яка дозволяє настроювати еквалайзер, баланс ігрового чату та керувати RGB-підсвічуванням. З’єднання можливе через адаптер 2,4 ГГц, Bluetooth 5.3 або кабель.
JBL Quantum 650X – збалансований середній клас
Модель JBL Quantum 650X займає середній сегмент лінійки, пропонуючи частину флагманських можливостей за нижчою ціною. Гарнітура також використовує 50 мм карбонові драйвери, підтримує просторовий звук та комбіноване бездротове підключення через 2,4 ГГц та Bluetooth. Головна відмінність від старшої моделі полягає у відсутності змінних батарей, проте автономність все одно залишається високою – до 45 годин роботи без підзарядки.
JBL Quantum 250 – доступний варіант для початку
Доступною новинкою стала провідна гарнітура JBL Quantum 250. Вона орієнтована на геймерів, які шукають базове рішення із фірмовим звучанням JBL. Модель оснащена 50 мм драйверами та підтримує звуковий профіль Quantum Sound Signature, зберігаючи характерний для серії баланс ігрового звуку.
Ціни та строки виходу
За інформацією профільних медіа, старт продажу нових гарнітур розтягнеться на весну 2026 року. JBL Quantum 250 надійде у продаж у березні за ціною близько 80 доларів. У квітні з’являться бездротові моделі: Quantum 650X орієнтовно за 200 доларів та флагманський Quantum 950X з цінником близько 400 доларів.
