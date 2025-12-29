Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС

29.12.25

Jaguar F-Pace SVR

 

Jaguar официально поставил точку в истории серийных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На заводе в Солихалле в Великобритании с конвейера сошел последний кроссовер F-Pace, ставший финальным представителем бренда из ДВС и символом перехода компании к полностью электрической эре.

 

Какая модель Jaguar стала последней с двигателем внутреннего сгорания

 

По информации Jaguar Enthusiasts’ Club, завершающим автомобилем с традиционным двигателем стал Jaguar F-Pace SVR – самая мощная версия модели. Кроссовер оснащен 5,0-литровым бензиновым V8 мощностью 542 л.с. Именно этот экземпляр был передан в фонд Jaguar Daimler Heritage Trust в Гейдоне, где он пополнит коллекцию ключевых моделей марки. Рядом с ним будут храниться, в частности, последний выпущенный Jaguar XE и один из самых первых автомобилей бренда — Jaguar S.S.

 

Цвет финального F-Pace был выбран неслучайно. Он повторяет черную окраску легендарного Jaguar E-Type, который в свое время также стал символом завершения важного этапа в истории компании. Таким образом, Jaguar подчеркнул преемственность и значение этого момента для бренда.

 

Завершение производства F-Pace происходит в рамках стратегии Reimagine Jaguar, что предполагает полную перезагрузку модельного ряда. Вместе с F-Pace с производства снимаются все текущие модели компании, включая электрический I-Pace. Первый серийный электромобиль Jaguar используется, в частности, во флоте беспилотных автомобилей Waymo, однако его дальнейшая судьба в пределах обновленной линейки пока не определена.

 

Будут ли преемники ДВС моделей Ягуар в электрокарах

 

Официальных анонсов по отношению к прямым преемникам нынешних моделей нет, но общий вектор развития компания продемонстрировала концептом четырехдверного электрического GT под названием Type 00. Именно он, по замыслу Jaguar, должен задать стиль и технологическое направление нового поколения автомобилей бренда.

 

Информация о первом серийном электромобиле Jaguar нового этапа остается ограниченной. По предварительным данным, модель может получить силовую установку с тремя электромоторами суммарной мощностью около 1 000 л.с., что позволит конкурировать по динамическим показателям с Tesla Model S Plaid. Дебют автомобиля ожидается в середине или во второй половине 2026 года.

 

Переход Jaguar к полной электрификации происходит на фоне просмотра стратегий всего автомобильного рынка. Часть производителей, ранее декларировавших отказ от ГИС в ближайшие годы, корректируют планы и хранят в линейках гибридные или бензиновые модели. В частности, Volvo отложила цель полной электрификации до 2030 года, а Land Rover, входящая в ту же группу, что и Jaguar, замедлила темпы внедрения электромобилей.


