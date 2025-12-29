Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС

Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС29.12.25
Jaguar официально поставил точку в истории серийных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На заводе в Солихалле в Великобритании с конвейера сошел последний кроссовер F-Pace, ставший финальным представителем бренда из ДВС и символом перехода компании к полностью электрической эре.
Какая модель Jaguar стала последней с двигателем внутреннего сгорания
По информации Jaguar Enthusiasts’ Club, завершающим автомобилем с традиционным двигателем стал Jaguar F-Pace SVR – самая мощная версия модели. Кроссовер оснащен 5,0-литровым бензиновым V8 мощностью 542 л.с. Именно этот экземпляр был передан в фонд Jaguar Daimler Heritage Trust в Гейдоне, где он пополнит коллекцию ключевых моделей марки. Рядом с ним будут храниться, в частности, последний выпущенный Jaguar XE и один из самых первых автомобилей бренда — Jaguar S.S.
Цвет финального F-Pace был выбран неслучайно. Он повторяет черную окраску легендарного Jaguar E-Type, который в свое время также стал символом завершения важного этапа в истории компании. Таким образом, Jaguar подчеркнул преемственность и значение этого момента для бренда.
Завершение производства F-Pace происходит в рамках стратегии Reimagine Jaguar, что предполагает полную перезагрузку модельного ряда. Вместе с F-Pace с производства снимаются все текущие модели компании, включая электрический I-Pace. Первый серийный электромобиль Jaguar используется, в частности, во флоте беспилотных автомобилей Waymo, однако его дальнейшая судьба в пределах обновленной линейки пока не определена.
Будут ли преемники ДВС моделей Ягуар в электрокарах
Официальных анонсов по отношению к прямым преемникам нынешних моделей нет, но общий вектор развития компания продемонстрировала концептом четырехдверного электрического GT под названием Type 00. Именно он, по замыслу Jaguar, должен задать стиль и технологическое направление нового поколения автомобилей бренда.
Информация о первом серийном электромобиле Jaguar нового этапа остается ограниченной. По предварительным данным, модель может получить силовую установку с тремя электромоторами суммарной мощностью около 1 000 л.с., что позволит конкурировать по динамическим показателям с Tesla Model S Plaid. Дебют автомобиля ожидается в середине или во второй половине 2026 года.
Переход Jaguar к полной электрификации происходит на фоне просмотра стратегий всего автомобильного рынка. Часть производителей, ранее декларировавших отказ от ГИС в ближайшие годы, корректируют планы и хранят в линейках гибридные или бензиновые модели. В частности, Volvo отложила цель полной электрификации до 2030 года, а Land Rover, входящая в ту же группу, что и Jaguar, замедлила темпы внедрения электромобилей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС автомобиль
Jaguar официально поставил точку в истории серийных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На заводе в Солихалле в Великобритании с конвейера сошел последний кроссовер F-Pace
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года Samsung монитор
Samsung Electronics объявила о выпуске линейки игровых мониторов Odyssey образца 2026 года. Компания представила сразу пять моделей, сделав акцент на росте разрешения, частоте обновления
Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года
Michelin создали систему мониторинга шин в режиме реального времени
Лучшие игры 2025 года по версии Steam
В 2025 году было украдено криптовалюты на $2,7 млрд
США запретили импорт всех иностранных дронов, включая DJI, из-за угрозы нацбезопасности
Китайская BYD экспортировала почти 1 млн электрокаров в 2025 году
Антирейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью: ChatGPT Atlas, Google Chrome и Vivaldi — в лидерах
Инвесторы Electronic Arts поддержали согласились продать компанию Саудовской Аравии за $55 млрд
Samsung будет производить больше всего памяти для Apple