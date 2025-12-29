Jaguar випустила останній автомобіль із ДВС

Jaguar випустила останній автомобіль із ДВС29.12.25
Jaguar офіційно поставив крапку в історії серійних автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. На заводі в Соліхаллі у Великій Британії з конвеєра зійшов останній кросовер F-Pace, який став фінальним представником бренду з ДВС та символом переходу компанії до повністю електричної ери.
Яка модель Jaguar стала останньою з двигуном внутрішнього згоряння
За інформацією Jaguar Enthusiasts’ Club, завершальним автомобілем із традиційним двигуном став Jaguar F-Pace SVR – найпотужніша версія моделі. Кросовер оснащений 5,0-літровим бензиновим V8 потужністю 542 л. Саме цей екземпляр було передано до фонду Jaguar Daimler Heritage Trust у Гейдоні, де він поповнить колекцію ключових моделей марки. Поруч із ним зберігатимуться, зокрема, останній випущений Jaguar XE і один із найперших автомобілів бренду – Jaguar S.S.
Колір фінального F-Pace було обрано невипадково. Він повторює чорне забарвлення легендарного Jaguar E-Type, який свого часу також став символом завершення важливого етапу історії компанії. Таким чином, Jaguar підкреслив наступність та значення цього моменту для бренду.
Завершення виробництва F-Pace відбувається у рамках стратегії Reimagine Jaguar, що передбачає повне перезавантаження модельного ряду. Разом з F-Pace з виробництва знімаються всі моделі компанії, включаючи електричний I-Pace. Перший серійний електромобіль Jaguar використовується, зокрема, у флоті безпілотних автомобілів Waymo, проте його подальша доля в межах оновленої лінійки поки що не визначена.
Чи будуть наступники ДВС моделей Ягуар в електрокарах
Офіційних анонсів щодо прямих наступників нинішніх моделей немає, але загальний вектор розвитку компанія продемонструвала концептом чотиридверного електричного GT під назвою Type 00. Саме він, за задумом Jaguar, має задати стиль та технологічний напрямок нового покоління автомобілів бренду.
Інформація про перший серійний електромобіль Jaguar нового етапу залишається обмеженою. За попередніми даними, модель може отримати силову установку із трьома електромоторами сумарною потужністю близько 1 000 к.с., що дозволить конкурувати за динамічними показниками з Tesla Model S Plaid. Дебют автомобіля очікується у середині або у другій половині 2026 року.
Перехід Jaguar на повну електрифікацію відбувається на тлі перегляду стратегій всього автомобільного ринку. Частина виробників, які раніше декларували відмову від ГІС в найближчі роки, коригують плани і зберігають у лінійках гібридні або бензинові моделі. Зокрема, Volvo відклала мету повної електрифікації до 2030 року, а Land Rover, що входить до тієї ж групи, що й Jaguar, уповільнила темпи впровадження електромобілів.
