Jaguar Land Rover экстренно остановила производство из-за кибератаки

Производство Jaguar Land Rover (JLR) будет простаивать как минимум до 24 сентября из-за масштабной хакерской атаки. Как сообщает Autocar, с 1 сентября, когда произошёл инцидент, компания не выпустила ни одного нового автомобиля Land Rover, а последствия атаки затронули все подразделения JLR по всему миру.

Хакерская группа Scattered Lapsus$ Hunters, ранее атаковавшая Marks & Spencer, взяла на себя ответственность за взлом. В результате JLR была вынуждена остановить производство на всех заводах, возникли перебои с заказом запчастей и замедлилась работа дилерских сетей. По оценке экономиста Дэвида Бейли, убытки компании могут достигать £5 млн в день.

В официальном заявлении JLR от 16 сентября говорится:

«Мы сообщили сотрудникам, поставщикам и партнёрам о продлении паузы в производстве до 24 сентября. Это решение связано с расследованием киберинцидента и поэтапным контролируемым восстановлением глобальной деятельности компании. Мы сожалеем о сбоях и будем информировать по мере продвижения расследования».

После атаки большинство сотрудников Jaguar Land Rover остаются без работы. Руководство ведёт переговоры с властями о мерах поддержки персонала и поставщиков, часть которых рискует обанкротиться.

Напомним, в мае 2025 года та же группа хакеров парализовала работу Marks & Spencer на семь недель, что привело к убыткам в размере £300 млн. Эксперты считают, что случай с JLR демонстрирует новый тренд в киберпреступности — комбинацию саботажа производства и публичного шантажа.

Jaguar Land Rover — один из крупнейших работодателей Великобритании с более чем 33 000 сотрудников. Британское правительство выражает обеспокоенность, поскольку восстановление компании может занять недели и иметь серьёзные экономические последствия.