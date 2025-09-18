Jaguar Land Rover екстрено зупинила виробництво через кібератаки

Виробництво Jaguar Land Rover (JLR) простоюватиме як мінімум до 24 вересня через масштабну хакерську атаку. Як повідомляє Autocar, з 1 вересня, коли стався інцидент, компанія не випустила жодного нового автомобіля Land Rover, а наслідки атаки торкнулися всіх підрозділів JLR по всьому світу.

Хакерська група Scattered Lapsus $ Hunters, яка раніше атакувала Marks & Spencer взяла на себе відповідальність за злом. В результаті JLR була змушена зупинити виробництво на всіх заводах, виникли перебої із замовленням запчастин та уповільнилася робота дилерських мереж. За оцінкою економіста Девіда Бейлі, збитки компанії можуть сягати £5 млн на день.

В офіційній заяві JLR від 16 вересня йдеться: «Ми повідомили співробітників, постачальників і партнерів про продовження паузи у виробництві до 24 вересня. Це рішення пов’язане з розслідуванням кіберінциденту та поетапним контрольованим відновленням глобальної діяльності компанії. Ми шкодуємо про збої і інформуватимемо про просування розслідування».

Після атаки більшість співробітників Jaguar Land Rover залишаються без роботи. Керівництво веде переговори з владою щодо заходів підтримки персоналу та постачальників, частина яких ризикує збанкрутувати.

Нагадаємо, у травні 2025 року та ж група хакерів паралізувала роботу Marks & Spencer на сім тижнів, що призвело до збитків у розмірі £300 млн. Експерти вважають, що випадок із JLR демонструє новий тренд у кіберзлочинності — комбінацію саботажу виробництва та публічного шантажу.

Jaguar Land Rover – один із найбільших роботодавців Великобританії з більш ніж 33 000 співробітників. Британський уряд висловлює стурбованість, оскільки відновлення компанії може зайняти тижні та мати серйозні економічні наслідки.