07.08.25
Компания Samsung расширила линейку Odyssey новой моделью G7 G75F — первым монитором серии с диагональю 37 дюймов и классическим соотношением сторон 16:9.
Ранее геймерам приходилось выбирать либо стандартные 32-дюймовые дисплеи, либо крупные экраны телевизорного типа (42–45 дюймов). G75F предлагает компромисс — примерно на 34% больше площади экрана по сравнению с 32-дюймовым монитором, при этом занимая меньше места, чем полноценный телевизор.
Монитор оснащён VA-панелью с радиусом изгиба 1000R, поддерживает разрешение 4K (3840×2160) и частоту обновления до 165 Гц. По предварительным данным, используется современная HVA-панель от TCL CSOT с контрастностью до 5000:1, что значительно выше типичных 3000:1 для VA-матриц, обеспечивая более глубокий чёрный цвет. Время отклика составляет 1 мс (GtG), что важно для динамичных игр.
Поддерживаются стандарты DisplayHDR 600 и HDR10+ Gaming, максимальная яркость достигает 350 нит, а цветовые охваты составляют 99% sRGB и 90% DCI-P3.
Дизайн выполнен в чёрном цвете с минималистичным оформлением. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот. Для подключения доступны порты DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и USB-выход. Отсутствуют DisplayPort 2.1, USB Type-C с Power Delivery, а также поддержка G-Sync — есть только FreeSync Premium Pro.
Цена Samsung Odyssey G7 G75F в Малайзии составляет около $1025, что делает его одним из самых дорогих VA-мониторов на рынке. За эти деньги можно найти OLED-дисплеи с ультрашироким форматом и диагональю до 39 дюймов.
