Вигнутий монітор Samsung Odyssey G7 G75F діагоналлю 37 дюймів підтримує 4K та HDR10+07.08.25
Компанія Samsung розширила лінійку Odyssey новою моделлю G7 G75F – першим монітором серії з діагоналлю 37 дюймів та класичним співвідношенням сторін 16:9.
Раніше геймерам доводилося вибирати або стандартні 32-дюймові дисплеї або великі екрани телевізорного типу (42-45 дюймів). G75F пропонує компроміс — приблизно на 34% більше площі екрана в порівнянні з 32-дюймовим монітором, займаючи менше місця, ніж повноцінний телевізор.
Монітор оснащений VA-панеллю з радіусом вигину 1000R, підтримує роздільну здатність 4K (3840×2160) та частоту оновлення до 165 Гц. За попередніми даними, використовується сучасна HVA-панель від TCL CSOT з контрастністю до 5000:1, що значно вище за типові 3000:1 для VA-матриць, забезпечуючи глибший чорний колір. Час відгуку складає 1 мс (GtG), що є важливим для динамічних ігор.
Підтримуються стандарти DisplayHDR 600 і HDR10+ Gaming, максимальна яскравість досягає 350 нит, а колірні охоплення становлять 99% sRGB та 90% DCI-P3.
Дизайн виконаний у чорному кольорі з мінімальним оформленням. Підставка дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот. Для підключення доступні порти DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 та USB-вихід. Відсутня DisplayPort 2.1, USB Type-C з Power Delivery, а також підтримка G-Sync — є тільки FreeSync Premium Pro.
Ціна Samsung Odyssey G7 G75F в Малайзії складає близько $1025, що робить його одним із найдорожчих VA-моніторів на ринку. За ці гроші можна знайти OLED-дисплеї з ультрашироким форматом та діагоналлю до 39 дюймів.
