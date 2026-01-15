Итоги работы Ajax Systems за 2025 год

Прошедший год стал для Ajax Systems одним из самых интенсивных в плане развития и масштабирования. В 2025 году компания, работая в условиях постоянных вызовов, зафиксировала ряд результатов, существенно повлиявших как на собственную экосистему продуктов, так и на рынок электронной безопасности в целом. Через год портфолио Ajax пополнилось сотней новых устройств, что стало внутренним рекордом, а производственные возможности компании расширились благодаря запуску нового завода во Вьетнаме.

Новые направления и развитие экосистемы

В течение года Ajax Systems активно наращивала присутствие в сегменте видеонаблюдения, вышла на новый уровень в сфере пожарной безопасности с запуском полностью беспроводной коммерческой линейки EN54 Line и представила беспроводное решение класса Grade 3, отвечающее требованиям объектов. Эти разработки были впервые продемонстрированы на седьмой презентации Ajax Special Event. Параллельно компания продолжала развитие программного обеспечения, сосредоточившись на повышении эффективности и удобства использования систем. За год появились четыре новых приложения и десятка функциональных обновлений, постепенно расширяющих сценарии работы с экосистемой Ajax.

Единая платформа безопасности

Сочетание собственных исследовательских разработок с полным производственным циклом позволило компании интегрировать в единую систему решения для видеонаблюдения, пожарной безопасности, автоматизации и защиты от вторжения. Такой подход фактически сформировал комплексную платформу, в рамках которой разные категории устройств могут работать вместе без привлечения сторонних поставщиков.

Ajax Special Event 2025

Ключевым событием года стала презентация Ajax Special Event, состоявшаяся 21 ноября 2025 года. Мероприятие проходило под лозунгом «Смелость быть первыми» и собрало рекордную онлайн-аудиторию. Параллельно с основным событием во Франкфурте офлайн-презентации прошли еще в десятках стран. В ходе мероприятия компания показала десятки новых устройств, включая решения для объектов с повышенными требованиями к безопасности, гибридные хабы с возможностью масштабирования системы до сотен устройств, новыми уличными датчиками движения и обновленными централями для работы в условиях отсутствия стабильного электроснабжения.

Обслуживание, видео и пожарная безопасность

Отдельное внимание на презентации уделили развитию сервисной составляющей, которая постепенно трансформирует одноразовую установку системы безопасности в долгосрочную модель обслуживания с подпиской. В сфере пожарной безопасности компания впервые представила коммерческую линейку EN54 Line, сертифицированную по европейским стандартам, а видеонаправление было структурировано на две отдельные линейки, ориентированные на разные сценарии использования — от базовых до профессиональных.

Международные награды и признание

В течение 2025 года Ajax Systems также получила ряд международных наград, которые отметили как дизайн отдельных устройств, так и функциональные решения в разных категориях портфолио. Награды охватили рынки Европы, Азии и Северной Америки, что отразило рост узнаваемости бренда за пределами традиционных для него регионов.

Новый завод во Вьетнаме

Важным этапом в глобальной стратегии компании стало открытие новой производственной площадки в Ханое. Предприятие площадью более 8000 квадратных метров позволяет диверсифицировать производство и сократить логистические цепи. На заводе планируется выпуск всех основных линеек устройств Ajax, а запуск производства сопровождался созданием большого количества рабочих мест.

Образовательные и социальные инициативы

Вне пределов коммерческой деятельности Ajax Systems продолжила инвестировать в образовательные и социальные инициативы. Программа Ajax Next, направленная на поддержку инженерного образования в Украине, за год расширила сотрудничество с университетами и запустила новые учебные пространства. Часть студентов получила возможность посетить CES 2026 в Лас-Вегасе, а действующие образовательные проекты были дополнены новыми стажировочными программами.

Культурные проекты и общественные инициативы

Компания также присоединялась к проектам по защите культурного наследия, обеспечивая системы безопасности для исторических объектов в Украине и за рубежом. Отдельные инсталляции и выставочные проекты с участием Ajax Systems были представлены на международных культурных событиях, где технологии безопасности использовались как часть более широкого общественного контекста.

Приложение «Воздушная тревога»

Поддерживаемое компанией «Воздушная тревога» в 2025 году оставался одним из ключевых инструментов информирования населения об угрозах. Его функциональность продолжала расширяться с учетом условий военного времени, а сама платформа также использовалась для благотворительного собрания в партнерстве с украинскими организациями.

Работа с партнерами и подготовка к 2026 году

Активной оставалась и работа с партнерами. В рамках глобального Ajax Roadshow офлайн-мероприятия состоялись в сотнях городов, а цифровые инструменты для партнеров, в частности Partner Portal и обучающая платформа Ajax Academy, получили новые возможности для упрощения работы с клиентами и повышения квалификации специалистов.

Подводя итог 2025 года, Ajax Systems входит в 2026-й с расширенной продуктовой линейкой, новыми производственными мощностями и фокусом. безопасности.