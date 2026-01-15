Підсумки роботи Ajax Systems за 2025 рік

Підсумки роботи Ajax Systems за 2025 рік15.01.26
Минулий рік став для Ajax Systems одним з найінтенсивніших у плані розвитку та масштабування. У 2025 році компанія, працюючи в умовах постійних викликів, зафіксувала ряд результатів, які суттєво вплинули як на власну екосистему продуктів, так і на ринок електронної безпеки в цілому. Через рік портфоліо Ajax поповнилося сотнею нових пристроїв, що стало внутрішнім рекордом, а виробничі можливості компанії розширилися завдяки запуску нового заводу у В’єтнамі.
Нові напрямки та розвиток екосистеми
Протягом року Ajax Systems активно нарощувала присутність у сегменті відеоспостереження, вийшла на новий рівень у сфері пожежної безпеки із запуском повністю безпровідної комерційної лінійки EN54 Line та представила бездротове рішення класу Grade 3, що відповідає вимогам об’єктів. Ці розробки вперше були продемонстровані на сьомій презентації Ajax Special Event. Паралельно компанія продовжувала розвиток програмного забезпечення, зосередившись на підвищенні ефективності та зручності використання систем. За рік з’явилися чотири нові програми та десятки функціональних оновлень, що поступово розширюють сценарії роботи з екосистемою Ajax.
Єдина платформа безпеки
Поєднання власних дослідницьких розробок з повним виробничим циклом дозволило компанії інтегрувати в єдину систему рішення для відеоспостереження, пожежної безпеки, автоматизації та захисту від вторгнення. Такий підхід фактично сформував комплексну платформу, в рамках якої різні категорії пристроїв можуть працювати разом без залучення постачальників.
Ajax Special Event 2025
Ключовою подією року стала презентація Ajax Special Event, що відбулася 21 листопада 2025 року. Захід проходив під гаслом «Сміливість бути першими» та зібрав рекордну онлайн-аудиторію. Паралельно з основною подією у Франкфурті офлайн-презентації відбулися ще в десятках країн. У ході заходу компанія показала десятки нових пристроїв, включаючи рішення для об’єктів з підвищеними вимогами до безпеки, гібридні хаби з можливістю масштабування системи до сотень пристроїв, новими датчиками руху вулицями та оновленими централями для роботи в умовах відсутності стабільного електропостачання.
Обслуговування, відео та пожежна безпека
Окрему увагу на презентації приділили розвитку сервісної складової, яка поступово трансформує одноразову установку системи безпеки в довгострокову модель обслуговування з підпискою. У сфері пожежної безпеки компанія вперше представила комерційну лінійку EN54 Line, сертифіковану за європейськими стандартами, а відеонапрямок був структурований на дві окремі лінійки, орієнтовані на різні сценарії використання — від базових до професійних.
Міжнародні нагороди та визнання
Протягом 2025 року Ajax Systems також здобула низку міжнародних нагород, які відзначили як дизайн окремих пристроїв, так і функціональні рішення у різних категоріях портфоліо. Нагороди охопили ринки Європи, Азії та Північної Америки, що відобразило зростання впізнаваності бренду поза традиційними для нього регіонами.
Новий завод у В’єтнамі
Важливим етапом у глобальній стратегії компанії стало відкриття нового виробничого майданчика в Ханої. Підприємство площею понад 8000 квадратних метрів дозволяє диверсифікувати виробництво та скоротити логістичні ланцюги. На заводі планується випуск усіх основних лінійок пристроїв Ajax, а запуск виробництва супроводжувався створенням великої кількості робочих місць.
Освітні та соціальні ініціативи
Поза межами комерційної діяльності Ajax Systems продовжила інвестувати в освітні та соціальні ініціативи. Програма Ajax Next, яка спрямована на підтримку інженерної освіти в Україні, за рік розширила співпрацю з університетами та запустила нові навчальні простори. Частина студентів отримала можливість відвідати CES 2026 у Лас-Вегасі, а освітні проекти, що діють, були доповнені новими стажувальними програмами.
Культурні проекти та громадські ініціативи
Компанія також приєднувалася до проектів захисту культурної спадщини, забезпечуючи системи безпеки для історичних об’єктів в Україні та за кордоном. Окремі інсталяції та виставкові проекти за участю Ajax Systems були представлені на міжнародних культурних подіях, де технології безпеки використовувалися як частина ширшого суспільного контексту.
Додаток «Повітряна тривога»
Підтримуване компанією «Повітряна тривога» у 2025 році залишався одним із ключових інструментів інформування населення про загрози. Його функціональність продовжувала розширюватись з урахуванням умов воєнного часу, а сама платформа також використовувалася для благодійних зборів у партнерстві з українськими організаціями.
Робота з партнерами та підготовка до 2026 року
Активною залишалася робота з партнерами. У рамках глобального Ajax Roadshow офлайн-заходи відбулися у сотнях міст, а цифрові інструменти для партнерів, зокрема Partner Portal та навчальна платформа Ajax Academy, отримали нові можливості для спрощення роботи з клієнтами та підвищення кваліфікації фахівців.
Підводячи підсумок 2025 року, Ajax Systems входить у 2026-й з розширеною продуктовою лінійкою, новими виробничими потужностями та фокусом. безпеки.
