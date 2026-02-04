Итоги финансов Apple за 2025 год: доход вырос на 16%, прибыль на 19 %04.02.26
Apple сообщила о рекордной квартальной прибыли за всю свою историю. В настоящее время в мире используется 2,5 млрд активных iPhone и других устройств компании.
Глава Apple Тим Кук сообщил, что база активированных устройств компании сейчас насчитывает 2,5 млрд iPhone, Mac и других продуктов — год назад их было 2,35 млрд. За этим показателем внимательно следят, поскольку он отражает масштаб рынка сервисов и программного обеспечения Apple. Два года назад количество устройств составляло 2,2 млрд. Это означает, что с 2024 по 2025 год в экосистему добавилось 150 млн новых устройств, что и обусловило рост в 2025–2026 годах.
29 января Apple объявила результаты первого финансового квартала 2026 года, который соответствует четвёртому календарному кварталу 2025 года. За квартал выручка Apple составила $143,8 млрд, а чистая прибыль — $42,1 млрд, или $2,84 на акцию, по сравнению с выручкой $124,3 млрд и прибылью $36,3 млрд в аналогичном квартале прошлого года.
Apple установила исторические рекорды за квартал по общему доходу, прибыли на акцию, выручке от продаж iPhone и доходам от сервисов. Совокупная выручка выросла на 16% в годовом выражении, тогда как прибыль на акцию увеличилась на 19%.
В текущем квартале, который завершится в марте, Apple прогнозирует рост доходов на 13–16% в годовом исчислении и валовую маржу в диапазоне от 48% до 49%.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Итоги финансов Apple за 2025 год: доход вырос на 16%, прибыль на 19 % Apple бизнес смартфон
Apple сообщила о рекордной квартальной прибыли за всю свою историю. В настоящее время в мире используется 2,5 млрд активных iPhone и других устройств компании.
Медиа блокируют Internet Archive, чтобы закрыть доступ ИИ к своим материалам блокировка интернет искусственный интеллект
Издания начали ограничивать доступ Internet Archive к своим материалам из-за опасений, что компании, разрабатывающие искусственный интеллект, могут использовать этот веб-сервис для получения контента
В США могут запретить одноразовые картриджи для принтеров
Смартфоны Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max получили чип Dimensity 9500 и аккумулятор 9000 мА·час
Spotify выплатила музыкантам $11 млрд роялти в 2025 году
Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию
Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для автоматизации использования
Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua
Doom запустили на беспроводных наушниках
Samsung разработала технологию скрытия контента на экране
NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11
Топ 20 самых популярных сайтов в Украине