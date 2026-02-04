Итоги финансов Apple за 2025 год: доход вырос на 16%, прибыль на 19 %

Apple сообщила о рекордной квартальной прибыли за всю свою историю. В настоящее время в мире используется 2,5 млрд активных iPhone и других устройств компании.

Глава Apple Тим Кук сообщил, что база активированных устройств компании сейчас насчитывает 2,5 млрд iPhone, Mac и других продуктов — год назад их было 2,35 млрд. За этим показателем внимательно следят, поскольку он отражает масштаб рынка сервисов и программного обеспечения Apple. Два года назад количество устройств составляло 2,2 млрд. Это означает, что с 2024 по 2025 год в экосистему добавилось 150 млн новых устройств, что и обусловило рост в 2025–2026 годах.

У Apple всё хорошо: активированы 2,5 млрд устройств, $42,1 млрд прибыли при выручке $143,8 млрд

29 января Apple объявила результаты первого финансового квартала 2026 года, который соответствует четвёртому календарному кварталу 2025 года. За квартал выручка Apple составила $143,8 млрд, а чистая прибыль — $42,1 млрд, или $2,84 на акцию, по сравнению с выручкой $124,3 млрд и прибылью $36,3 млрд в аналогичном квартале прошлого года.

Apple установила исторические рекорды за квартал по общему доходу, прибыли на акцию, выручке от продаж iPhone и доходам от сервисов. Совокупная выручка выросла на 16% в годовом выражении, тогда как прибыль на акцию увеличилась на 19%.

В текущем квартале, который завершится в марте, Apple прогнозирует рост доходов на 13–16% в годовом исчислении и валовую маржу в диапазоне от 48% до 49%.