  

Підсумки фінансів Apple за 2025 рік: прибуток зріс на 16%, прибуток на 19%

04.02.26

Apple iOS 18

 

Apple повідомила про рекордний квартальний прибуток за всю свою історію. В даний час у світі використовується 2,5 млрд активних iPhone та інших пристроїв компанії.

 

Глава Apple Тім Кук повідомив, що база активованих пристроїв компанії зараз налічує 2,5 млрд. iPhone, Mac та інших продуктів — рік тому їх було 2,35 млрд. За цим показником уважно стежать, оскільки він відображає масштаб ринку сервісів та програмного забезпечення Apple. Два роки тому кількість пристроїв становила 2,2 млрд. Це означає, що з 2024 по 2025 рік до екосистеми додалося 150 млн нових пристроїв, що й зумовило зростання у 2025–2026 роках.

 

 

29 січня Apple оголосила результати першого фінансового кварталу 2026 року, що відповідає четвертому календарному кварталу 2025 року. За квартал виторг Apple склав $143,8 млрд, а чистий прибуток — $42,1 млрд, або $2,84 на акцію, порівняно з виручкою $124,3 млрд і прибутком $36,3 млрд в аналогічному кварталі минулого року.

 

Apple встановила історичні рекорди за квартал за загальним доходом, прибутку на акцію, виручці від продажів iPhone та доходів від сервісів. Сукупна виручка зросла на 16% у річному вираженні, тоді як прибуток на акцію збільшився на 19%.

 

У поточному кварталі, що завершиться у березні, Apple прогнозує зростання доходів на 13–16% у річному обчисленні та валову маржу в діапазоні від 48% до 49%.


