Підсумки фінансів Apple за 2025 рік: прибуток зріс на 16%, прибуток на 19%04.02.26
Apple повідомила про рекордний квартальний прибуток за всю свою історію. В даний час у світі використовується 2,5 млрд активних iPhone та інших пристроїв компанії.
Глава Apple Тім Кук повідомив, що база активованих пристроїв компанії зараз налічує 2,5 млрд. iPhone, Mac та інших продуктів — рік тому їх було 2,35 млрд. За цим показником уважно стежать, оскільки він відображає масштаб ринку сервісів та програмного забезпечення Apple. Два роки тому кількість пристроїв становила 2,2 млрд. Це означає, що з 2024 по 2025 рік до екосистеми додалося 150 млн нових пристроїв, що й зумовило зростання у 2025–2026 роках.
29 січня Apple оголосила результати першого фінансового кварталу 2026 року, що відповідає четвертому календарному кварталу 2025 року. За квартал виторг Apple склав $143,8 млрд, а чистий прибуток — $42,1 млрд, або $2,84 на акцію, порівняно з виручкою $124,3 млрд і прибутком $36,3 млрд в аналогічному кварталі минулого року.
Apple встановила історичні рекорди за квартал за загальним доходом, прибутку на акцію, виручці від продажів iPhone та доходів від сервісів. Сукупна виручка зросла на 16% у річному вираженні, тоді як прибуток на акцію збільшився на 19%.
У поточному кварталі, що завершиться у березні, Apple прогнозує зростання доходів на 13–16% у річному обчисленні та валову маржу в діапазоні від 48% до 49%.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Підсумки фінансів Apple за 2025 рік: прибуток зріс на 16%, прибуток на 19% Apple бізнес смартфон
Apple повідомила про рекордний квартальний прибуток за всю свою історію. В даний час у світі використовується 2,5 млрд активних iPhone та інших пристроїв компанії.
Медіа блокують Internet Archive, щоб закрити доступ ШІ до своїх матеріалів блокування інтернет штучний інтелект
Видання почали обмежувати доступ Internet Archive до своїх матеріалів через побоювання, що компанії, які розробляють штучний інтелект, можуть використовувати цей веб-сервіс для отримання контенту
У США можуть заборонити одноразові картриджі для принтерів
Смартфони Redmi Turbo 5 та Turbo 5 Max отримали чіп Dimensity 9500 та акумулятор 9000 мА·год
Spotify виплатила музикантам $11 млрд роялті у 2025 році
Starlink повинні проходити авторизацію для використання в Україні
Microsoft Maia 200 – ШІ-чіп з 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт та 10 PFLOPS
Київстар планує купити сервіс Tabletki.ua
Doom запустили на бездротових навушниках
Samsung розробила технологію приховування контенту на екрані
NexPhone працює відразу на Андроїд, Linux та Windows 11
Топ 20 найпопулярніших сайтів в Україні