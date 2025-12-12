Итоги 2025 года Pornhub: Украина больше не в топ 15

Платформа Pornhub опубликовала ежегодный обзор активности пользователей, где представлены данные о странах-лидерах по трафику, популярных категориях и наиболее часто используемых операционных системах и устройствах. Существенных изменений по сравнению с предыдущим годом немного, однако в отчете выделяют заметный рост доли пользователей Linux. Это связывается с завершением поддержки Windows 10 и нежеланием части аудитории переходит в следующее поколение ОС.

Полный аналитический документ доступен раздельно, а в фокусе внимания — характеристики Украины, распределение аудитории по времени и возрасту, а также технический раздел отчёта. Страна снова вошла в топ-20, но потеряла одну позицию. В лидерах мирового трафика остаются США, Мексика и Филиппины, тогда как Франция опустилась на несколько ступеней после ограничений на национальном уровне.

Интересные термины

Термин «hentai» пятый год подряд занимает первое место в глобальных поисковых запросах. Среди артистов чаще всего просматривали Алекс Адамс, Анджелу Уайт и Вайолет Маерс, в то время как украинская аудитория добавила в топ свою соотечественницу Джозефину Джексон.

Время проведения

Среднее время, которое пользователи проводили на сайте, составило 9 минут 33 секунды – на несколько секунд меньше, чем годом ранее. Самое заметное сокращение было зафиксировано в возрастной группе 18–24 года. Женщины, по данным отчета, в среднем задерживались на сайте чуть дольше мужчин. Наибольший прирост по времени просмотра показывает Япония, поднявшаяся на первое место с показателем более 11 минут. Мексика, напротив, уступила несколько позиций. Украина разместилась на восьмом месте и увеличила средний показатель почти на четверть минуты.

Пик активности пользователи демонстрировали в период с 22:00 до полуночи, а самым загруженным днем ​​недели стало воскресенье. Минимальное количество посещений фиксировали ранним утром в четверг.

Страны и демография

В гендерном распределении доля женщин достигла 38% всего мирового трафика, хотя в отдельных странах, таких как Филиппины, Колумбия и Аргентина, женская аудитория преобладает. Средний возраст юзера остался стабильным — 38 лет. На долю молодежи 18–24 приходится практически треть просмотров, а самая малочисленная группа — старше 65 лет.

Устройства

По устройствам смартфоны стабильно сохраняют доминирование с долей 87% трафика. На настольные компьютеры пришёлся 11%, к тому же их использование выросло существенно — более чем на треть. Аналогичный прирост заметен у планшетов, хотя их судьба остается минимальной. Среди мобильных операционных систем лидирует Android, который укрепил позиции, в то время как iOS потеряла несколько процентных пунктов. На альтернативные платформы приходится незначительная часть.

В сегменте настольных ОС Windows остается основной платформой, однако Linux демонстрирует заметный прирост — более 20% по сравнению с прошлым годом. MacOS удерживает второе место, а ChromeOS фиксирует маленькую, но стабильную долю трафика.

Среди мобильных браузеров лидирует Chrome – его судьба продолжает расти. Safari показывает существенное понижение, а остальные браузеры, включая Samsung, Opera и Firefox, удерживают стабильный, хотя и меньший сегмент. На ПК ситуация похожа: Chrome занимает большинство, Safari и Edge распределяют следующие позиции, а новые участники вроде браузера Meta Quest показывают заметный рост.

В категории игровых консолей PlayStation 5 стала главным источником трафика, тогда как Xbox зафиксировала существенное падение. PlayStation 4 продолжает демонстрировать постепенное понижение.

Персонажи фильмов и игр

В разделе, посвященном персонажам из кино и видеоигр, заметен рост интереса к образу Человека-паука на фоне ожидания нового фильма. В игровой категории впервые за пять лет Fortnite уступила лидерство Genshin Impact, а Super Mario поднялась в рейтинге после релиза Nintendo Switch 2.