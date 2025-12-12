Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15

Платформа Pornhub опублікувала щорічний огляд активності користувачів, де представлені дані про країни-лідери з трафіку, популярні категорії та найчастіше використовувані операційні системи та пристрої. Істотних змін порівняно з попереднім роком небагато, проте у звіті виділяють помітне зростання частки користувачів Linux. Це пов’язується із завершенням підтримки Windows 10 і небажанням частини аудиторії перетворюється на наступне покоління ОС.

Повний аналітичний документ доступний окремо, а у фокусі уваги — характеристики України, розподіл аудиторії за часом та віком, а також технічний розділ звіту. Країна знову увійшла до топ-20, але втратила одну позицію. У лідерах світового трафіку залишаються США, Мексика та Філіппіни, тоді як Франція опустилася на кілька щаблів після обмежень на національному рівні.

Цікаві терміни

Термін “hentai” п’ятий рік поспіль посідає перше місце у глобальних пошукових запитах. Серед артистів найчастіше переглядали Алекс Адамс, Анджелу Уайт та Вайолет Майерс, тоді як українська аудиторія додала до топу свою співвітчизницю Джозефіну Джексон.

Час проведення

Середній час, який користувачі проводили на сайті, становив 9 хвилин 33 секунди – на кілька секунд менше, ніж роком раніше. Найпомітніше скорочення було зафіксовано у віковій групі 18–24 роки. Жінки, за даними звіту, в середньому затримувалися на сайті трохи довше за чоловіків. Найбільший приріст за часом перегляду показує Японія, що піднялася на перше місце з показником понад 11 хвилин. Мексика, навпаки, поступилася кількома позиціями. Україна розмістилася на восьмому місці та збільшила середній показник майже на чверть хвилини.

Пік активності користувачі демонстрували в період з 22:00 до півночі, а найзавантаженішим днем ​​тижня стала неділя. Мінімальну кількість відвідувань фіксували рано вранці у четвер.

Країни та демографія

У ґендерному розподілі частка жінок досягла 38% всього світового трафіку, хоча в окремих країнах, таких як Філіппіни, Колумбія та Аргентина, жіноча аудиторія переважає. Середній вік користувача залишився стабільним – 38 років. На молоді 18–24 припадає практично третина переглядів, а найменша група — старше 65 років.

Пристрої

Пристроями смартфони стабільно зберігають домінування з часткою 87% трафіку. На настільні комп’ютери припало 11%, до того ж їх використання зросло суттєво більш ніж на третину. Аналогічний приріст помітний у планшетів, хоча їхня доля залишається мінімальною. Серед мобільних операційних систем лідирує Android, який зміцнив позиції, в той час, як iOS втратила кілька процентних пунктів. На альтернативні платформи посідає незначна частина.

У сегменті настільних ОС Windows залишається основною платформою, проте Linux демонструє помітний приріст – понад 20% порівняно з минулим роком. MacOS утримує друге місце, а ChromeOS фіксує невелику, але стабільну частку трафіку.

Серед мобільних браузерів лідирує Chrome – його доля продовжує зростати. Safari демонструє значне зниження, а інші браузери, включаючи Samsung, Opera і Firefox, утримують стабільний, хоч і найменший сегмент. На ПК ситуація схожа: Chrome займає більшість, Safari та Edge розподіляють такі позиції, а нові учасники на кшталт браузера Meta Quest показують помітне зростання.

У категорії ігрових консолей PlayStation 5 стала основним джерелом трафіку, тоді як Xbox зафіксувала значне падіння. PlayStation 4 продовжує показувати поступове зниження.

Персонажі фільмів та ігор

У розділі, присвяченому персонажам із кіно та відеоігор, помітне зростання інтересу до образу Людини-павука на тлі очікування нового фільму. В ігровій категорії вперше за п’ять років Fortnite поступилася лідерством Genshin Impact, а Super Mario піднялася в рейтингу після релізу Nintendo Switch 2.