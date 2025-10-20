Исследование: уже 52% текстов в интернете сгенерированы искусственным интеллектом

По данным исследования компании Graphite, более половины всего контента в интернете сейчас создает искусственный интеллект. Об этом сообщает Notebookcheck.

Несмотря на то, что технологии ИИ приобрели популярность только за последние несколько лет, они уже существенно повлияли на информационное пространство. В ходе анализа более 65 тысяч веб-страниц, опубликованных в период с 2020 по 2025 год, оказалось, что 52% текстового содержимого было сгенерировано с помощью ИИ.

Вместе с тем, исследователи отмечают, что поисковики эффективно выявляют искусственно созданные материалы — в результаты поиска попадает только 14% такого контента. Это означает, что большинство «машинных» текстов не получают видимости для обычных пользователей.

Интересно, что во время собственной учебы и генерации ChatGPT в 82% случаев использует ссылки на материалы, созданные людьми, а не другим искусственным интеллектом.

Таким образом, несмотря на значительное присутствие ИИ в создании текстов, страхи полного вытеснения человеческого контента пока преувеличены. Алгоритмы уже генерируют большинство публикаций, однако качество и влияние «живых» текстов остаются решающими в формировании поисковых результатов и цифровой экосистемы в целом.