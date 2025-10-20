Дослідження: вже 52% текстів в інтернеті згенеровано штучним інтелектом20.10.25
За даними дослідження компанії Graphite, понад половина всього контенту в інтернеті зараз створює штучний інтелект. Про це повідомляє Notebookcheck.
Незважаючи на те, що технології ІІ набули популярності лише за останні кілька років, вони вже суттєво вплинули на інформаційний простір. В ході аналізу понад 65 тисяч веб-сторінок, опублікованих у період з 2020 по 2025 рік, виявилося, що 52% текстового вмісту було згенеровано за допомогою ІІ.
Водночас дослідники зазначають, що пошуковці ефективно виявляють штучно створені матеріали — у результати пошуку потрапляє лише 14% такого контенту. Це означає, що більшість “машинних” текстів не отримують видимості для звичайних користувачів.
Цікаво, що під час свого навчання та генерації ChatGPT у 82% випадків використовує посилання на матеріали, створені людьми, а не іншим штучним інтелектом.
Таким чином, незважаючи на значну присутність ІІ у створенні текстів, страхи повного витіснення людського контенту поки що перебільшені. Алгоритми вже генерують більшість публікацій, проте якість та вплив “живих” текстів залишаються вирішальними у формуванні пошукових результатів та цифрової екосистеми загалом.
