Исследование: продажи комплектующих для ПК выросли на 35% в 2025 году

Рынок аппаратного обеспечения для ПК-гейминга переживает один из самых заметных подъёмов за последние годы. Согласно отчёту Jon Peddie Research, в 2025 году ожидается рекордный рост на 35% с общим объёмом продаж около $44,5 млрд.

При этом высокий спрос сохранится и в дальнейшем: аналитики прогнозируют, что до 2028 года ежегодные продажи будут держаться выше отметки $40 млрд. Данные охватывают продажи настольных игровых систем и ноутбуков, видеокарт и периферии. Основным драйвером называют требования Windows 11, которая стимулирует геймеров обновлять ПК или покупать готовые системы с новым «железом».

Дополнительным фактором остаются современные AAA-игры и новые технологии — например, проекты на Unreal Engine 5. Пользователи стремятся к стабильному FPS даже в слабо оптимизированных тайтлах, что подталкивает к покупке видеокарт с расширенной памятью и поддержкой технологий масштабирования и генерации кадров. Параллельно растёт интерес к процессорам с 8 и более ядрами, включая модели с кэшем AMD 3D V-Cache, что зачастую ведёт к апгрейду материнских плат и оперативной памяти.

Эксперты отмечают, что многие геймеры выбирают готовые ПК, тогда как энтузиасты продолжают собирать новые системы с нуля, не модернизируя старые.

Вместе с тем прогнозируется, что сегмент бюджетных игровых ПК сократится на 13% в течение пяти лет — около 10 млн игроков уйдут на консоли, портативные или мобильные платформы. Однако часть аудитории останется на ПК, но постепенно перейдёт на средний и высокий сегменты, что обеспечивает производителям рост прибыли и долгосрочную стабильность рынка.