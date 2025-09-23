Дослідження: продаж комплектуючих для ПК зріс на 35% в 2025 році

Ринок апаратного забезпечення для ПК-геймінгу переживає один із найпомітніших підйомів за останні роки. Згідно з звітом Jon Peddie Research, у 2025 році очікується рекордне зростання на 35% із загальним обсягом продажів близько $44,5 млрд.

При цьому високий попит збережеться і надалі: аналітики прогнозують, що до 2028 року щорічні продажі будуть триматися вище за відмітку $40 млрд. Дані охоплюють продажі настільних ігрових систем і ноутбуків, відеокарт і периферії. Основним драйвером називають вимоги Windows 11, які стимулюють геймерів оновлювати ПК або купувати готові системи з новим «залізом».

Додатковим фактором залишаються сучасні AAA-ігри та нові технології — наприклад, проекти на Unreal Engine 5. Користувачі прагнуть стабільного FPS навіть у слабо оптимізованих тайтлах, що підштовхує до купівлі відеокарт з розширеною пам’яттю та підтримкою технологій масштабування та генерації кадрів. Паралельно зростає інтерес до процесорів з 8 і більше ядрами, включаючи моделі з кешем AMD 3D V-Cache, що найчастіше веде до апгрейду материнських плат та оперативної пам’яті.

Експерти зазначають, що багато геймерів обирають готові ПК, тоді як ентузіасти продовжують збирати нові системи з нуля, не модернізуючи старі.

Разом з тим, прогнозується, що сегмент бюджетних ігрових ПК скоротиться на 13% протягом п’яти років — близько 10 млн гравців підуть на консолі, портативні або мобільні платформи. Однак частина аудиторії залишиться на ПК, але поступово перейде на середній та високий сегменти, що забезпечує виробникам зростання прибутку та довгострокову стабільність ринку.