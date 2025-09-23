Дослідження: продаж комплектуючих для ПК зріс на 35% в 2025 році23.09.25
Ринок апаратного забезпечення для ПК-геймінгу переживає один із найпомітніших підйомів за останні роки. Згідно з звітом Jon Peddie Research, у 2025 році очікується рекордне зростання на 35% із загальним обсягом продажів близько $44,5 млрд.
При цьому високий попит збережеться і надалі: аналітики прогнозують, що до 2028 року щорічні продажі будуть триматися вище за відмітку $40 млрд. Дані охоплюють продажі настільних ігрових систем і ноутбуків, відеокарт і периферії. Основним драйвером називають вимоги Windows 11, які стимулюють геймерів оновлювати ПК або купувати готові системи з новим «залізом».
Додатковим фактором залишаються сучасні AAA-ігри та нові технології — наприклад, проекти на Unreal Engine 5. Користувачі прагнуть стабільного FPS навіть у слабо оптимізованих тайтлах, що підштовхує до купівлі відеокарт з розширеною пам’яттю та підтримкою технологій масштабування та генерації кадрів. Паралельно зростає інтерес до процесорів з 8 і більше ядрами, включаючи моделі з кешем AMD 3D V-Cache, що найчастіше веде до апгрейду материнських плат та оперативної пам’яті.
Експерти зазначають, що багато геймерів обирають готові ПК, тоді як ентузіасти продовжують збирати нові системи з нуля, не модернізуючи старі.
Разом з тим, прогнозується, що сегмент бюджетних ігрових ПК скоротиться на 13% протягом п’яти років — близько 10 млн гравців підуть на консолі, портативні або мобільні платформи. Однак частина аудиторії залишиться на ПК, але поступово перейде на середній та високий сегменти, що забезпечує виробникам зростання прибутку та довгострокову стабільність ринку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Google додала ШІ Gemini у браузер Chrome Google браузер
Google оголосила про початок інтеграції ШІ-асистента Gemini до браузера Chrome після кількох місяців тестування
Дослідження: продаж комплектуючих для ПК зріс на 35% в 2025 році комплектуючі статистика
Ринок апаратного забезпечення для ПК-геймінгу переживає один із найпомітніших підйомів за останні роки
Google додала ШІ Gemini у браузер Chrome
Дослідження: продаж комплектуючих для ПК зріс на 35% в 2025 році
Paint, Блокнот та Ножиці отримали велике оновлення у Windows 11
Zoom додасть фотореалістичні ШІ-аватари
NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel
Mausware Finger Maus – миша-напальчник якій не потрібна поверхня
У Японії роботи замінюють людей які працюють на складах.
Devialet Phantom Ultimate – нова ера у світі акустики
Nothing Ear (3) – перші TWS-навушники з мікрофоном у зарядному кейсі
Logitech Pro X2 Superstrike – мишка з аналоговими перемикачами з тактильним відгуком
60% українців використовують ШІ – дослідження Viber