Исследование: 70% подростков в Украине используют ИИ   

Исследование: 70% подростков в Украине используют ИИ17.11.25
Новые данные о цифровой грамотности украинцев показали, что 58% взрослого населения обладают цифровыми навыками, по крайней мере, на базовом уровне, что соответствует средним показателям стран Европейского Союза. За шесть лет после начала цифровой трансформации ситуация существенно изменилась: доля людей без минимальных цифровых умений сократилась с 15% в 2019 году до 4%.
Такие результаты обнародованы в четвертом исследовании цифровых навыков, которое проводит «Дія.Образование» по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины. Отчет демонстрирует, что даже в условиях полномасштабной войны украинцы сохраняют высокую онлайн активность: 97% имеют доступ к интернету, а 92% пользуются им каждый день.
Подробнее об исследовании
Собранные данные подтверждают прямую связь между цифровой грамотностью и уровнем дохода. Украинцы с высокими цифровыми навыками в среднем зарабатывают в пять раз больше, чем у тех, кто их не имеет. Для 59% опрошенных владение цифровыми навыками открыло новые профессиональные возможности.
В исследовании этого года впервые сделан акцент на отношении украинцев к искусственному интеллекту. Согласно результатам, 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ для создания текстов, поиска информации, обучения или работы. Кроме того, половина взрослых и 76% подростков хотя бы раз обращались в ИИ при принятии решений.
Отдельный раздел посвящен людям с нарушениями зрения, впервые ставшими частью исследования. Хотя эта группа демонстрирует высокий уровень цифровой вовлеченности, только 3% имеют навыки выше базового уровня. Основным препятствием остается недостаточная адаптация онлайн-сервисов под технологию доступности.
Результаты указывают на то, что цифровая грамотность продолжает становиться важной составляющей повседневной жизни и профессионального развития украинцев, а также определяют направления, требующие дальнейшего внимания государства и бизнеса.
