Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ   

Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ17.11.25
Нові дані про цифрову грамотність українців показали, що 58% дорослого населення мають цифрові навички принаймні на базовому рівні, що відповідає середнім показникам країн Європейського Союзу. За шість років після початку цифрової трансформації ситуація суттєво змінилася: частка людей без мінімальних цифрових умінь скоротилася з 15% у 2019 році до 4%.
Такі результати оприлюднено у четвертому дослідженні цифрових навичок, яке проводить “Дія.Освіта” з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України. Звіт демонструє, що навіть за умов повномасштабної війни українці зберігають високу онлайн активність: 97% мають доступ до інтернету, а 92% користуються ним щодня.
Докладніше про дослідження
Зібрані дані підтверджують прямий зв’язок між цифровою грамотністю та рівнем доходу. Українці з високими цифровими навичками в середньому заробляють уп’ятеро більше, ніж у тих, хто їх не має. Для 59% опитаних володіння цифровими навичками відкрило нові професійні можливості.
У дослідженні цього року вперше наголошено на ставленні українців до штучного інтелекту. Згідно з результатами, 42% дорослих та 70% підлітків користуються інструментами ШІ для створення текстів, пошуку інформації, навчання або роботи. Крім того, половина дорослих та 76% підлітків хоча б раз зверталися до ШІ при прийнятті рішень.
Окремий розділ присвячений людям із порушеннями зору, які вперше стали частиною дослідження. Хоча ця група демонструє високий рівень цифрової залученості, лише 3% мають навички вище за базовий рівень. Основною перешкодою є недостатня адаптація онлайн-сервісів під технологію доступності.
Результати вказують на те, що цифрова грамотність продовжує ставати важливою складовою повсякденного життя та професійного розвитку українців, а також визначають напрями, які потребують подальшої уваги держави та бізнесу.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
У цьому огляді ми розглянемо чотири преміальні механічні клавіатури, які позиціонуються Asus, Razer, Logitech та SteelSeries як флагманські моделі
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ дослідження події в Україні штучний інтелект
В умовах повномасштабної війни українці зберігають високу онлайн-активність: 97% мають доступ до інтернету, а 92% користуються ним щодня.
Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230 Apple iPhone
Apple повернулася до експериментів з дизайном аксесуарів, представивши iPhone Pocket – в’язану сумку для смартфона, створену у співпраці з японським брендом Issey Miyake.
Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ
Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230
Virtual Instruments випустила прозорий монітор
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
Huawei Mate 70 Air – ще один найтонший смартфон. Він отримав ємний акумулятор 6500 мАг
Sony представила перший монітор PlayStation
Android буде попереджати про програми, які шкодять автономності
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1