  

Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ

17.11.25

tablets lifestyle education children

 

Нові дані про цифрову грамотність українців показали, що 58% дорослого населення мають цифрові навички принаймні на базовому рівні, що відповідає середнім показникам країн Європейського Союзу. За шість років після початку цифрової трансформації ситуація суттєво змінилася: частка людей без мінімальних цифрових умінь скоротилася з 15% у 2019 році до 4%.

 

Такі результати оприлюднено у четвертому дослідженні цифрових навичок, яке проводить “Дія.Освіта” з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України. Звіт демонструє, що навіть за умов повномасштабної війни українці зберігають високу онлайн активність: 97% мають доступ до інтернету, а 92% користуються ним щодня.

 

Докладніше про дослідження

 

Зібрані дані підтверджують прямий зв’язок між цифровою грамотністю та рівнем доходу. Українці з високими цифровими навичками в середньому заробляють уп’ятеро більше, ніж у тих, хто їх не має. Для 59% опитаних володіння цифровими навичками відкрило нові професійні можливості.

 

У дослідженні цього року вперше наголошено на ставленні українців до штучного інтелекту. Згідно з результатами, 42% дорослих та 70% підлітків користуються інструментами ШІ для створення текстів, пошуку інформації, навчання або роботи. Крім того, половина дорослих та 76% підлітків хоча б раз зверталися до ШІ при прийнятті рішень.

 

Окремий розділ присвячений людям із порушеннями зору, які вперше стали частиною дослідження. Хоча ця група демонструє високий рівень цифрової залученості, лише 3% мають навички вище за базовий рівень. Основною перешкодою є недостатня адаптація онлайн-сервісів під технологію доступності.

 

Результати вказують на те, що цифрова грамотність продовжує ставати важливою складовою повсякденного життя та професійного розвитку українців, а також визначають напрями, які потребують подальшої уваги держави та бізнесу.


